    Stock Market Today: आज गिरावट या फिर दिखेगी बढ़त; कैसा खुलेगा बाजार; गिफ्ट निफ्टी ने क्या दिए संकेत?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:59 AM (IST)

    गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती और फेड अध्यक्ष की टिप्पणी से बाजार में अनिश्चितता बढ़ी। गिफ्ट निफ्टी के रुझान सपाट से सकारात्मक शुरुआत का संकेत देते हैं। वॉल स्ट्रीट इंडेक्स में गिरावट आई, जबकि एशियाई बाजारों में तेजी देखी गई।

    STOCK MARKET SEBI

    नई दिल्ली। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स लगभग 593 अंकों की गिरावट के साथ 84,404 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 176 अंकों की गिरावट के साथ 25,878 पर बंद हुआ।

    बाजार में गिरावट का मुख्य कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा हाल ही में की गई 25 आधार अंकों की ब्याज दरों में कटौती से पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितता और फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की दिसंबर में ब्याज दरों में और कटौती की कोई ठोस प्रतिबद्धता न होने की टिप्पणी थी।

    गिफ्ट निफ्टी का सपाट से सकारात्मक शुरुआत के संकेत


    गिफ्ट निफ्टी के रुझान भारत में व्यापक सूचकांक के लिए सपाट से सकारात्मक शुरुआत का संकेत देते हैं, जिसमें 46.5 अंक या 0.18 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी फ्यूचर्स 26,069 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था।

    मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और फेड रेट की चिंताओं के कारण वॉल स्ट्रीट इंडेक्स में गिरावट

    वॉल स्ट्रीट के तीन प्रमुख सूचकांक गुरुवार को कमजोर पड़े, जिसमें नैस्डैक कंपोजिट और एसएंडपी 500 में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, जबकि एआई पर बढ़ते खर्च को लेकर चिंता के कारण मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में गिरावट आई, जबकि निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिक आक्रामक रुख को भी स्वीकार किया।

    डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 109.88 अंक या 0.23% गिरकर 47,522.12 पर आ गया, एसएंडपी 500 68.25 अंक या 0.99% गिरकर 6,822.34 पर आ गया और नैस्डैक कंपोजिट 377.33 अंक या 1.57% गिरकर 23,581.14 पर आ गया।

    आज के कारोबार में देखने लायक टॉप वैश्विक संकेत

    विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने दूसरे दिन भी अपनी बिकवाली जारी रखी और 30 अक्टूबर को 3150 करोड़ रुपये की बिकवाली की। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने लगातार छठे सत्र में अपनी खरीदारी जारी रखी और उसी दिन 2577 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी।.


    एशियाई बाजारों में तेजी; निक्केई 1%, कोस्पी 0.8% ऊपर

    एशियाई शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए तथा अमेरिकी इक्विटी सूचकांक वायदा में तेजी आई, क्योंकि वैश्विक शेयर बाजार में तेजी के एक संक्षिप्त विराम के बाद अमेज़न डॉट कॉम इंक और एप्पल इंक की मजबूत आय ने धारणा को मजबूत किया।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)