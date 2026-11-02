आज शेयर बाजार में हो सकती है धमाकेदार शुरुआत, गिफ्ट निफ्टी में जोरदार तेजी; RIL-जियो समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार में तेज शुरुआत की उम्मीद है। दरअसल सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 172 अंक या 0.75 फीसदी की मजबूती के साथ 23,258 पर है।

एनालिस्ट्स का कहना है कि तुरंत शॉर्ट-टर्म बायस 23,175–23,250 रेजिस्टेंस जोन के नीचे करेक्टिव बना हुआ है, जो पिछले महीने के हाई और 50-दिन के EMA के मिलने से जाहिर हो रहा है। इस जोन के ऊपर लगातार ब्रेकआउट डाउनट्रेंड में ठहराव का संकेत देगा। इस बीच आज कौन-से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

Q2 Results Today - आईटीसी, वन मोबिक्विक सिस्टम्स, मैरिको, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, बालाजी एमाइन्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देवयानी इंटरनेशनल, DOMS इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, KEC इंटरनेशनल, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, पर्पल स्टाइल लैब्स, पेट्रोनेट LNG, PTC इंडिया, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, TBO TEK, ट्राइडेंट, UPL, वोकहार्ट और जुआरी एग्रो केमिकल्स आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी।

Reliance Industries - मुनाफा 33.8% बढ़कर 29,550 करोड़ रुपये हो गया (पहले 22,092 करोड़ रुपये था)। रेवेन्यू 27.8% बढ़कर 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गया (पहले 2.83 लाख करोड़ रुपये था)। EBITDA 23.9% बढ़कर 62,409 करोड़ रुपये हो गया (पहले 50,367 करोड़ रुपये था)।

Jio Platforms - मुनाफा 13.7% बढ़कर 8,387 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 7,379 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 11.3% बढ़कर 47,485 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 42,652 करोड़ रुपये था।

NTPC - मुनाफा 14.3% बढ़कर 5,319.9 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 4,653.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 16.8% बढ़कर 45,752 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 39,164.8 करोड़ रुपये था।

Bharat Electronics - मुनाफा 19.7% बढ़कर 1,540.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,287.2 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 26.5% बढ़कर 7,327.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 5,792.1 करोड़ रुपये था।

Bank of Baroda - मुनाफा 35.8% बढ़कर 6,531.5 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 4,809.4 करोड़ रुपये था। शुद्ध ब्याज आय (नेट इंटरेस्ट इनकम) 9% बढ़कर 13,026.3 करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 11,953.6 करोड़ रुपये थी।

Indian Oil Corporation - मुनाफा 184.2% बढ़कर 21,630 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 7,610.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू (एक्साइज ड्यूटी को छोड़कर) 40% बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1.78 लाख करोड़ रुपये था।

LIC Housing Finance - मुनाफा 11.7% बढ़कर 1,506.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,349.4 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 2.5% बढ़कर 2,098.8 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 2,046.8 करोड़ रुपये था।

Zee Entertainment Enterprises - मुनाफा 40.4% गिरकर 45.6 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 76.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 13% बढ़कर 2,224.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,969.2 करोड़ रुपये था।

Maruti Suzuki India - कुल बिक्री 20.9% बढ़कर 2.67 लाख यूनिट हो गई, जो पहले 2.2 लाख यूनिट थी। घरेलू बिक्री 19.3% बढ़कर 2.26 लाख यूनिट हो गई, जो पहले 1.89 लाख यूनिट थी।

Tata Motors Commercial Vehicles - कुल बिक्री 27% बढ़कर 47,652 यूनिट हो गई, जो पहले 37,530 यूनिट थी। घरेलू बिक्री 13% बढ़कर 39,784 यूनिट हो गई, जो पहले 35,108 यूनिट थी।

Tata Motors Passenger Vehicles - कुल बिक्री 23% बढ़कर 75,426 यूनिट हो गई, जो पहले 61,295 यूनिट थी। घरेलू बिक्री 21% बढ़कर 73,894 यूनिट हो गई, जो पहले 61,134 यूनिट थी.

Hyundai Motor India - कुल बिक्री 17.7% बढ़कर 82,299 यूनिट हो गई। घरेलू बिक्री 16.7% बढ़कर 62,799 यूनिट हो गई।

Coal India - कोल इंडिया की मासिक कोयला आपूर्ति पहली बार 70 मिलियन टन (MT) के आंकड़े को पार कर गई है। यह 70.3 MT तक पहुंच गई है, जो मार्च 2026 में बने 69.4 MT के पिछले मासिक रिकॉर्ड से अधिक है।