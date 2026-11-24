Guru Nanak Jayanti 2026: आज शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? MCX पर इतने बजे होगा सोने-चांदी में कारोबार; नोट करें टाइम
गुरु नानक जयंती के अवसर पर 24 नवंबर को BSE और NSE बंद रहेंगे, जबकि MCX पर शाम के सत्र में ट्रेडिंग होगी। नवंबर में FII के भारी निवेश से भारतीय शेयर बाजार अपने उच्चतम स्तरों के करीब पहुंच गया है।
HighLights
BSE और NSE गुरु नानक जयंती पर बंद रहेंगे
MCX पर शाम 5 बजे से ट्रेडिंग फिर शुरू होगी
FII ने नवंबर में भारतीय इक्विटी में भारी निवेश किया
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव जी, यानी गुरु नानक जयंती है। इस खास अवसर पर मंगलवार, 24 नवंबर को BSE और NSE बंद रहेंगे। यह शेयर बाजार की साल 2026 की शनिवार-रविवार के अलावा दूसरी अंतिम छुट्टी होगी। साल की आखिरी छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर होगी।
MCX पर ट्रेड होगा या नहीं?
देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) में मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के सेशन में ट्रेडिंग बंद रहेगी। हालांकि, एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार, शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक के सेशन में ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। वहीं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) पूरे दिन बंद रहेगा।
नवंबर में कैसा रहा शेयर बाजार?
FII (विदेशी संस्थागत निवेशकों) के निवेश के रुख में आए बदलाव के कारण भारतीय शेयर बाजार अपने पिछले उच्चतम स्तरों के करीब पहुंच रहा है, जिससे ट्रेडिंग का माहौल तेजी से बदला है। निफ्टी 50 (Nifty50) अब अपने 26,373.20 के ऑल-टाइम हाई से लगभग 2% नीचे है, जबकि सेंसेक्स (Sensex) अपने 86,159 के रिकॉर्ड स्तर से 3% से भी कम दूर है।
FII की भूमिका रही बहुत अहम
FII (माना जा रहा है कि वे पहले भारत को दुनिया के उन बाजारों में मानते थे जिनसे दूर रहना चाहिए) अब लगातार 15 सेशन से खरीदारी कर रहे हैं। केवल इसी महीने भारतीय इक्विटी में उनकी शुद्ध खरीदारी (net purchases) 1.3 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है।
BofA एशिया फंड मैनेजर सर्वे में, जनवरी के बाद पहली बार भारत को 'नेट ओवरवेट' (net overweight) श्रेणी में रखा गया है, जो वैश्विक निवेशकों की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।
कहां कर रहे FII निवेश?
विदेशी निवेशक अपना पैसा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेड्स से निकालकर भारत के लिक्विड और हाई वैल्यूएशन वाले लार्ज-कैप शेयरों, खासकर बैंकों में लगा रहे हैं। निजी बैंकों ने बैंकिंग इंडेक्स को लगातार नए रिकॉर्ड स्तरों तक पहुंचाया है। इसके अलावा, रुपये की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और दूसरी तिमाही (Q2) के मजबूत नतीजों ने बाजार के आकर्षण को और बढ़ा दिया है।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
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