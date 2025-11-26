Language
    Silver Price Hike: चांदी में तूफानी तेजी, 2000 रुपये से भी ज्यादा चढ़ा भाव; 1.75 लाख रुपये पहुंचेगी कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    26 नवंबर, बुधवार को चांदी रॉकेट की स्पीड (Silver Price Hike) से भाग रही है। कल भी चांदी में जबरदस्त तेजी देखी गई थी। सोने में भी आज तेजी आई है। हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है। दोपहर 3.30 बजे तक एमसीएक्स में चांदी (Silver Price Today) में 2000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा तेजी है। एक्सपर्ट का मानना है कि तीन महीनों में चांदी का भाव 1,75,000 रुपये प्रति किलो पहुंच सकता है।

    नई दिल्ली। 26 नवंबर, बुधवार को चांदी में तूफानी तेजी (Silver Hike) है। कल भी चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। सोने में भी लगातार दो दिन से तेजी आ रही है। हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है। दो दिनों में ही बढ़ोतरी से चांदी का भाव (Silver Price Today) 1,60,000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा पहुंच चुका है। 

    हाल फिलहाल में हुई बातचीत में कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि तीन महीने के भीतर 1 किलो चांदी का भाव 1,75,000 रुपये पहुंच सकता है। 

    2000 रुपये से ज्यादा उछाल

    एमसीएक्स में लगभग दोपहर 4 बजे तक चांदी में 2551 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी आई है। चांदी ने अब तक 160,799 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 162,812 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। IBJA में 1 किलो चांदी की कीमत आज 157,856 रुपये दर्ज की गई। 

    कल 25 नवंबर शाम को 1 किलो चांदी की कीमत 156,320 रुपये दर्ज की गई। IBJA में आज चांदी की कीमत में 1500 रुपये की बढ़ोतरी आई है। 

    कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने ये भी बताया कि अगले 3 महीने में 1 किलो चांदी का भाव एमसीएक्स पर 1,75,000 रुपये पहुंच जाएगा। लेकिन इसकी क्या वजह है?

    कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने चांदी में आई तेजी को लेकर पांच कारण बताए हैं-

    क्या है पांच वजह?

    • अमेरिका ने चांदी को क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में दर्ज किया है।
    • चांदी की सप्लाई पिछले चार साल से कम है। क्योंकि माइनिंग में ये कम मात्रा में आ रहाहै।
    • चांदी की पहले के मुकाबले अब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ चुकी है। इसकी क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिमांड है।
    • सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा रहने की वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है।

    कब खरीदें चांदी?

    अजय केडिया के मुताबिक चांदी लॉग टर्म में निवेशकों को फायदा दे सकती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग का न सोचें। लॉग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड ईटीएफ का चयन कर आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं।






