Silver Price Hike: चांदी में तूफानी तेजी, 2000 रुपये से भी ज्यादा चढ़ा भाव; 1.75 लाख रुपये पहुंचेगी कीमत?

नई दिल्ली। 26 नवंबर, बुधवार को चांदी में तूफानी तेजी (Silver Hike) है। कल भी चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। सोने में भी लगातार दो दिन से तेजी आ रही है। हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है। दो दिनों में ही बढ़ोतरी से चांदी का भाव (Silver Price Today) 1,60,000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा पहुंच चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल फिलहाल में हुई बातचीत में कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि तीन महीने के भीतर 1 किलो चांदी का भाव 1,75,000 रुपये पहुंच सकता है। 2000 रुपये से ज्यादा उछाल एमसीएक्स में लगभग दोपहर 4 बजे तक चांदी में 2551 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी आई है। चांदी ने अब तक 160,799 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 162,812 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। IBJA में 1 किलो चांदी की कीमत आज 157,856 रुपये दर्ज की गई।