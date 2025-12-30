Shyam Dhani Listing: कमाल ही कर दिया भाई, इस आईपीओ की लिस्टिंग ने कराया 90% मुनाफा; कितनी हुई निवेशकों की कमाई?
नई दिल्ली। श्याम धानी आईपीओ (Shyam Dhani IPO) की लिस्टिंग ने निवेशकों को कमाल का मुनाफा दिया है। ये कंपनी मसाले और किराना उत्पादों का कारोबार करती है। इसकी लिस्टिंग से 90 फीसदी तक मुनाफा मिला है। इसके एक शेयर पर निवेशकों को 63 रुपये का लाभ मिला है।
कितने पर हुई लिस्टिंग?
श्याम धानी आईपीओ 133 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। इसका इश्यू प्राइस 70 रुपये था। इसका अर्थ है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग से 63 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा हुआ है।
कितनी हुई निवेशकों की कमाई?
श्याम धानी आईपीओ का लॉट साइज 2000 शेयर्स का था। इसका अर्थ हुआ कि निवेशकों को इसकी लिस्टिंग से कुल (63x2000) 1,26,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। ये एक एसएमई कैटेगरी वाला आईपीओ था। इसलिए इसमें सोच समझकर निवेश करें।
कितना है अभी शेयर प्राइस?
सुबह 11.26 बजे एनएसई पर इसके एक शेयर का प्राइस 134.50 रुपये चल रहा है। इसमें 1.15 रुपये प्रति शेयर की बढ़ोतरी है।
Shyam Dhani IPO के बारे में डिटेल्स
- प्राइस बैंड- 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर
- लॉट साइज- 2000 शेयर्स
- फेस वैल्यू- 10 रुपये
- कब खुला- 22 दिसंबर
- कब बंद हुआ- 24 दिसंबर
- कब लिस्टिंग हुई- 30 दिसंबर
