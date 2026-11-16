₹100 वाले शेयर ने पैसा किया ढाई गुना! समय लगा सिर्फ 1 साल; अब प्रॉफिट में हुआ 51% इजाफा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त हुई छमाही के लिए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया, जिसमें इसका नेट प्रॉफिट 51 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (YoY) बढ़कर 16.77 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 11.11 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने पहले ही FY27 के पहले छह महीनों में अपने पूरे FY26 के शुद्ध लाभ 19.92 करोड़ रुपये का 84 प्रतिशत हासिल कर लिया है। FY26 की दूसरी छमाही की तुलना में शुद्ध लाभ में 90.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस खबर के बीच कंपनी का शेयर आज फ्लैट है। करीब पौने 11 बजे ये एनएसई पर 238 रुपये पर है। मगर ये शेयर बीते 1 साल में ही निवेशकों का पैसा करीब ढाई गुना कर चुका है।

कितना दिया रिटर्न? NSE पर मौजूद डेटा के अनुसार 1 साल महीने पहले 17 नवंबर को श्रीजी ग्लोबल का शेयर 102.10 रुपये पर था, जबकि अब ये 238 रुपये पर है। यानी ये तब से अब तक 144.23 फीसदी चढ़ गया है और इसने निवेशकों का पैसा ढाई से अधिक कर दिया है।

इनकम में शानदार ग्रोथ श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी की कुल आय 43.9 प्रतिशत YoY बढ़कर 423.95 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 294.56 करोड़ रुपये थी। रेवेन्यू 43.7 प्रतिशत YoY बढ़कर 421.80 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, FY26 की दूसरी छमाही की तुलना में कुल आय में 10.8 प्रतिशत की कमी आई है, जो 475.20 करोड़ रुपये थी।

EBITDA 58.5 प्रतिशत YoY बढ़कर 25.24 करोड़ रुपये हो गया, जो 15.93 करोड़ रुपये था। क्रमिक आधार पर, ईबीआईटीडीए में 105.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो FY26 की दूसरी छमाही में 12.26 करोड़ रुपये था। कंपनी ने FY27 की पहली छमाही के दौरान अपने पूरे वर्ष FY26 के 28.19 करोड़ रुपये के ईबीआईटीडीए का लगभग 90 प्रतिशत हासिल कर लिया।

EBITDA मार्जिन में सुधार कंपनी का EBITDA मार्जिन 56 आधार अंक YoY बढ़कर 5.98 प्रतिशत हो गया, जो 5.43 प्रतिशत था। FY26 की दूसरी छमाही की तुलना में, मार्जिन में 339 आधार अंकों का सुधार हुआ, जो 2.59 प्रतिशत था। सामग्री लागत FY26 की दूसरी छमाही में 93.5 प्रतिशत से घटकर 90.4 प्रतिशत रह गई।

नेट प्रॉफिट मार्जिन 18 आधार अंक YoY बढ़कर 3.96 प्रतिशत हो गया, जो 3.77 प्रतिशत था, जबकि यह क्रमिक रूप से 1.85 प्रतिशत से 210 आधार अंक बढ़ा। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 7.29 रुपये थी, जो YoY 4.7 प्रतिशत बढ़कर 6.96 रुपये हो गई और FY26 की दूसरी छमाही की तुलना में 88.4 प्रतिशत बढ़कर 3.87 रुपये हो गई। कंपनी ने कहा कि ईपीएस उसके आईपीओ के बाद शेयर बेस में बदलाव को दर्शाता है।

बाकी नतीजे कैसे रहे? कैश फ्लो के मोर्चे पर, श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी ने FY27 की पहली छमाही के दौरान 12.61 करोड़ रुपये का सकारात्मक ऑपरेशनल कैश फ्लो जनरेट किया, जबकि FY26 के पूरे वर्ष के लिए 59.74 करोड़ रुपये का आउटफ्लो था।

कंपनी ने मार्च 2026 से 14.50 करोड़ रुपये, या 31.9 प्रतिशत, उधारी को कम करके अपनी बैलेंस शीट को भी मजबूत किया। इसका डेट-टू-इक्विटी रेशियो 0.34 गुना से घटकर 0.21 गुना हो गया, जबकि नेट वैल्यू 16.73 करोड़ रुपये बढ़कर 148.76 करोड़ रुपये हो गई।

आईपीओ फंड का क्या हुआ? आईपीओ आय के संबंध में, कंपनी ने 85 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें से 50.54 करोड़ रुपये का उपयोग 30 सितंबर, 2026 तक किया गया था, जो कि निर्धारित मुद्दा उद्देश्यों के अनुरूप था। कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आवंटन का पूरा उपयोग किया गया, जबकि पूंजीगत व्यय परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन रहीं।

व्यवसाय के मोर्चे पर, कंपनी के बोर्ड ने 22 अक्टूबर, 2026 को क्लारिस ब्रांड के तहत घरेलू और व्यावसायिक सफाई उत्पादों में प्रवेश को मंजूरी दी। प्रस्तावित उत्पाद पोर्टफोलियो में फर्श, शौचालय और टाइल क्लीनर, कपड़े धोने और बर्तन धोने के उत्पाद और उपभोक्ता और संस्थागत ग्राहकों के लिए फिनाइल शामिल हैं। इस विस्तार से कंपनी के एफएमसीजी उत्पाद पोर्टफोलियो को मौजूदा पेशकशों से परे विस्तारित करने की उम्मीद है।

श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड, जिसे पहले श्रीजी एग्री कमोडिटी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 2018 में शुरू हुई और इसका मुख्यालय राजकोट, गुजरात में है। कंपनी संपूर्ण और पिसे हुए मसाले, बीज और तिलहन, दालें, अनाज और गेहूं का आटा की सोर्सिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में लगी हुई है। इसके उत्पाद इसके खुद के SHETHJI ब्रांड के तहत और साथ ही सफेद-लेबल व्यवस्थाओं के माध्यम से विपणन किए जाते हैं, जिनका पैक आकार 20 ग्राम से 40 किलोग्राम तक होता है। यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खुदरा, व्यापार और संस्थागत ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।