IPO Listing: 10%, 20% या 30% नहीं, इस आईपीओ ने दिया 40% से ज्यादा रिटर्न, कितने पर हुई लिस्टिंग?
आए दिन कई आईपीओ (IPO News) प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में अपनी एंट्री लेते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही आईपीओ है जो लिस्टिंग से निवेशकों के दिल में खास जगह बना लें। आज हम एनएसई के ऐसे एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 40% से ज्यादा रिटर्न दिया है।
नई दिल्ली। एसएमई आईपीओ (IPO News) में वैसे तो लोग सोच समझकर ही निवेश करना पसंद करते हैं। क्योंकि इसमें जोखिम के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एसएमई आईपीओ भी होते हैं, जो निवेशकों की छपड़ फाड़ कमाई करा दें।
Sheel Biotech ने प्राइमरी मार्केट से एग्जिट लेकर, सेकेंडरी मार्केट में एंट्री ले ली है। एनएसई के इस एसएमई आईपीओ ने लिस्टिंग पर धमाकेदार एंट्री ली है। इस आईपीओ से निवेशकों को 47.78 फीसदी का मुनाफा हुआ है। आइए जानते हैं कि ये आईपीओ कितने पर लिस्ट हुआ है।
Sheel Biotech कितने पर हुई लिस्टिंग?
इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 63 रुपये था। ये आईपीओ 91 रुपये पर लिस्ट हुआ है। इसके एक शेयर से निवेशकों को 28 रुपये का फायदा हुआ है। इसका लॉट साइज 2000 इक्विटी शेयर्स का था। इस आईपीओ से निवेशकों को कुल 56000 रुपये का मुनाफा हुआ है।
कितना चल रहा है शेयर प्राइस?
सुबह लगभग 11बजे एनएसई पर Sheel Biotech के एक शेयर का प्राइस 95 रुपये चल रहा है। इसमें 4 रुपये प्रति शेयर की बढ़ोतरी है। इसने अब तक 95.55 रुपये प्रति शेयर का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Sheel Biotech के अलावा एनएसई पर दो और आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। ये दोनों भी एसएमई कैटेगरी के है।
B.A.G Convergence कितने पर हुआ लिस्ट?
इसका इश्यू प्राइस 87 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। वहीं ये 101 रुपये पर लिस्ट हुआ है। इस आईपीओ से एक शेयर पर 14 रुपये का फायदा हुआ है। अभी इसके एक शेयर की कीमत 106.05 रुपये चल रहा है।
Munish Forge कितने पर हुआ लिस्ट?
ये भी एनएसई का एसएमई आईपीओ है। इसका इश्यू प्राइस 96 रुपये प्रति शेयर था। वहीं इसकी लिस्टिंग 105 रुपये प्रति शेयर पर हुई है।
(डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
