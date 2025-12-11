Language
    सरकारी ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बने सोलर पंप और मोटर बनाने वाली कंपनी के शेयर, 1 साल से लगातार गिर रहा था स्टॉक

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:58 PM (IST)

    सोलर पंप और मोटर बनाने वाली कंपनी शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में सरकारी ऑर्डर मिलने के बाद जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के स्टॉक, जो पिछले ए ...और पढ़ें

    सरकारी ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बने सोलर पंप और मोटर बनाने वाली कंपनी के शेयर, 1 साल से लगातार गिर रहा था स्टॉक

    नई दिल्ली। लगातार एक साल से जिस कंपनी के शेयरों में गिरावट का दौर चल रहा था अचानक उसके शेयरों में तूफानी तेजी आ गई है। यह तेजी एक सरकारी ऑर्डर मिलने की वजह से आई है। इस कंपनी का नाम है शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड।

    इस साल जनवरी से लेकर अब तक यह शेयर 46 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है और बीते एक साल में इसमें 25.85 फीसदी की गिरावट देखी गई है। लेकिन आज यानी 11 दिसंबर 2025 को Shakti Pumps (india) Limited के शेयर 12 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

    सरकारी ऑर्डर मिलते ही शेयरों में आई तूफानी तेजी

    शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड ने गुरुवार को एक फाइलिंग में जानकारी दी कि उसे महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस ऑर्डर के तहत शक्ति पंप्स को मगेल टायला सौर कृषि पंप योजना/पीएम कुसुम बी योजना के तहत 3 HP, 5 HP, 7.5 HP के 16,025 ऑफ-ग्रिड DC सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम (SPWPS) पंप बनाना है।

    कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि 16025 पंप की कुल कीमत लगभग 443.78 करोड़ रुपये (GST सहित) है। इस वर्क ऑर्डर को 60 दिनों के अंदर पूरा करना है। इस खबर के आते ही शक्ति पंप्स के शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई है।

    इस खबर को लिखते वक्त तक शक्ति पंप्स के शेयर 12 फीसदी से अधिक तेजी के साथ NSE पर 616 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। 11 दिसंबर को इसके शेयर 551.35 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे और यह 617 रुपये के स्तर तक गए। इस शेयर में 20 फीसदी का अपर सर्किट है। यानी अगर शक्ति पंप्स के शेयर आज 661.25 रुपये के स्तर तक जाते हैं तो इस पर अपर सर्किट लग जाएगा।

    कैसे रहा है Shakti Pumps (india) Limited के शेयरों का प्रदर्शन?

    शक्ति पंप्स के शेयरों ने पिछले 5 सालों में 1177 फीसदी का रिटर्न दिया है। लेकिन बीते एक साल से इसमें गिरावट का दौर जारी है। एक साल में यह 25 फीसदी से अधिक गिर गया है। वहीं, इस साल अब तक यह 46 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है।


    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

