Stocks in Action: गिफ्ट निफ्टी फिसला, शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका; RIL-टाटा टेक समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर
आज शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है। कई प्रमुख ...और पढ़ें
HighLights
शेयर बाजार में आज कमजोर शुरुआत की आशंका
HDFC लाइफ, जियो फाइनेंशियल समेत कई कंपनियों के Q2 नतीजे आज
ICICI लोम्बार्ड, HDB फाइनेंशियल का मुनाफा बढ़ा
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका है, क्योंकि सुबह साढ़े 7 बजे के आस-पास गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 18 अंक या 0.08 फीसदी की कमजोरी के साथ 22,604.50 पर है। ये शेयर बाजार के लिए निगेटिव रुझान है।
एनालिस्ट्स का मानना है कि पिछले 2 महीनों की तेज गिरावट पर रोक लगने का संकेत पाने के लिए, इंडेक्स को साप्ताहिक चार्ट पर लगातार 'हायर हाई' और 'हायर लो' बनाने होंगे। साथ ही, इसे 23,100 के स्तर को फिर से हासिल करना होगा, जो हाल ही में गिरावट का शुरुआती पॉइंट (ब्रेकडाउन एरिया) रहा है।
इस बीच आज कौन-से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।
Q2 Results Today - HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, Jio फाइनेंशियल सर्विसेज, नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा, विप्रो, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 360 ONE WAM, एंजेल वन, आर्मी इन्फोटेक, साइएंट DLM, IIFL फाइनेंस, इंडियन बैंक, श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी, L&T फाइनेंस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, पॉलीकैब इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा कम्युनिकेशंस और UCO बैंक आज अपनी तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेंगी।
ICICI Lombard General Insurance Company - मुनाफा 15.47% बढ़कर 946.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 819.54 करोड़ रुपये था। नेट प्रीमियम 17.7% बढ़कर 6,651.87 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 5,651.7 करोड़ रुपये था।
HDB Financial Services - मुनाफा 34.2% बढ़कर 780.2 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 581.4 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 15.6% बढ़कर 2,533.7 करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 2,192.5 करोड़ रुपये थी।
Bajaj Consumer Care - मुनाफा 65.9% बढ़कर 70.2 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 42.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 25.5% बढ़कर 332.8 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 265.3 करोड़ रुपये था।
Tata Technologies - मुनाफा 3.6% बढ़कर 171.44 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 165.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 28.4% बढ़कर 1,698.8 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,323.3 करोड़ रुपये था।
Ceat - मुनाफा 39.8% घटकर ₹112 करोड़ हुआ (पहले ₹186 करोड़ था)। रेवेन्यू 26.2% बढ़कर ₹4,762 करोड़ हुआ (पहले ₹3,773 करोड़ था)।
Reliance Industries - रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी, जियो प्लेटफॉर्म्स अपना 30,187.6 करोड़ रुपये का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) 21 अक्टूबर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खोलेगी और 23 अक्टूबर को इसे बंद कर देगी। इसके लिए प्राइस बैंड 1,065–1,119 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस IPO में 27 करोड़ इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है।
IDBI Bank - फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स समर्थित कनाडा को IDBI बैंक के खरीदार के रूप में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत, सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर अपनी 60.72% हिस्सेदारी 52,878 करोड़ रुपये में बेचेंगे।
Dr Reddy's Laboratories - यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कंपनी की FTO-9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्री-अप्रूवल इंस्पेक्शन (PAI) पूरा कर लिया है और 'फॉर्म 483' जारी किया है, जिसमें तीन ऑब्जर्वेशन (टिप्पणियां) शामिल हैं। यह निरीक्षण 8 और 9 अक्टूबर, 2026 को किया गया था।
Aeroflex Industries - एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने 202 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के साथ अपनी क्षमता विस्तार कार्यक्रम की घोषणा की है।
Morepen Laboratories - हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मोरेपेन लैबोरेटरीज को जारी किए गए 'शो-कॉज़ नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) को रद्द कर दिया है और कंपनी के पक्ष में रिट याचिका का निपटारा कर दिया है।
Hyundai Motor India - हुंडई मोटर इंडिया ने पुणे के तलेगांव में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। कंपनी इस यूनिट में अलग-अलग चरणों में 11,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है।
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