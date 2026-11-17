बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में निगेटिव रुझान के साथ फ्लैट शुरुआत करने की उम्मीद है। दरअसल सुबह साढ़े 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 13.5 अंक या 0.05 फीसदी गिरकर 25,282 पर है। इस बीच पॉजिटिव क्लोजिंग के बावजूद, एनालिस्ट्स का कहना है कि बड़े मार्केट सेगमेंट में कमजोरी बताती है कि इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी अभी भी सेलेक्टिव बनी हुई है और रिकवरी में भरोसे की कमी है।

हालांकि हेवीवेट स्टॉक्स में खरीदारी से बेंचमार्क इंडेक्स को ऊपर उठने में मदद मिली, लेकिन मार्केट की अंदरूनी कमजोरी के मद्देनजर सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि आज कौन-से शेयर फोकस में रहेंगे।

Senco Gold - सेंको गोल्ड ने 1 अक्टूबर से 11 नवंबर, 2026 तक की 41 दिनों की त्योहारी अवधि के दौरान रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। धनतेरस और दिवाली के त्योहारी सीजन में कंपनी ने 2,426 करोड़ रुपये से अधिक की अब तक की सबसे ज्यादा रिटेल नेट सेल्स वैल्यू (NSV) हासिल की। बाजार में काफी उतार-चढ़ाव और सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद, कंपनी ने साल-दर-साल (YoY) आधार पर 26% की ग्रोथ दर्ज की।

Urban Company - कंपनी ने 16 नवंबर को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) इश्यू खोल दिया है, जिसमें फ्लोर प्राइस 161.03 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। फ्लोर प्राइस पर 5 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है।

ARSS Infrastructure Projects - कंपनी को उत्तर रेलवे से उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन में एक पुल के डिजाइन और निर्माण के लिए 131.10 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है। SML Mahindra - बोर्ड ने राइट्स इश्यू के जरिए 1,450 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंजूरी दे दी है और इश्यू प्राइस 3,506 रुपये प्रति फुली पेड-अप इक्विटी शेयर तय किया है। 20 नवंबर की रिकॉर्ड डेट तक एलिजिबल शेयरधारकों के पास मौजूद हर सात इक्विटी शेयरों के बदले, उन्हें दो फुली पेड-अप राइट्स इक्विटी शेयर दिए जाएंगे।

Lemon Tree Hotels - लेमन ट्री होटल्स ने पंजाब के बंगा में 'कीज लाइट बाय लेमन ट्री होटल्स' (Keys Lite by Lemon Tree Hotels) के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। 42 कमरों वाली यह प्रॉपर्टी एक फ्रैंचाइज़ी समझौते के तहत चलाई जाएगी।

Hero Motors - कंपनी ने UK स्थित ह्यूलैंड इंजीनियरिंग, विलियम ह्यूलैंड और सिओभान ह्यूलैंड के साथ एक शेयरहोल्डर समझौता किया है, जिसके तहत वह 0.60 मिलियन GBP में 8,039 इक्विटी शेयर खरीदेगी। Cipla - डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की मुंबई जोनल यूनिट ने 16 नवंबर को मुंबई के विक्रोली स्थित कंपनी के दफ्तर और ठाणे के भिवंडी स्थित इसके डिपो में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी एक आयातित तैयार फार्मास्युटिकल उत्पाद के वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन) और छूट (एग्जेंप्शन) से जुड़ी है।

Aegis Logistics - कंपनी ने 16 नवंबर को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) इश्यू बंद कर दिया है। इसके तहत, 33 पात्र क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) को 2.89 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं, जिससे कंपनी ने 3,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इन खरीदारों में स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, न्यू वर्ल्ड फंड और नोमुरा इंडिया शामिल हैं। शेयरों का इश्यू प्राइस 1,210 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था।

Bajaj Finance - कंपनी ने 16 नवंबर को अपना QIP इश्यू बंद कर दिया है और 1,025 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 11.41 करोड़ इक्विटी शेयरों के अलॉटमेंट को मंजूरी दी है, जिससे 11,700 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाई गई है।

ACME Solar Holdings - कंपनी की सहायक इकाई, ACME ग्रीनटेक सोलह (ACME Greentech Sixteen) ने मध्य प्रदेश के मुरैना सोलर पार्क में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के साथ 220 MW का सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर (RUMSL) के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) किया है।