Gift Nifty में गिरावट के बीच शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका, टाटा मोटर्स पीवी-हुंडई मोटर समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। आज मंगलवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सुबह गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है। करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 26.50 अंक या 0.10 फीसदी की गिरावट के साथ 26,333.50 पर है।

जानकारों का मानना है कि आगे मार्केट के सतर्क और रेंज-बाउंड रहने की संभावना है क्योंकि सभी की नजरें 3-5 दिसंबर को होने वाली RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग पर हैं। घटती महंगाई के कारण रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की जा सकती है। आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।

Bajaj Housing Finance - प्रमोटर बजाज फाइनेंस ने मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करने के लिए 2 दिसंबर से 2% तक हिस्सेदारी (~16.66 करोड़ शेयर) की ओपन मार्केट सेल का प्रपोजल दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 2% हिस्सेदारी बेचकर 1,740 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।

Hyundai Motor India - हुंडई ने नवंबर 2025 में कुल 66,840 यूनिट्स की बिक्री की है, जो पिछले साल की समान अवधि से 9.1% ज़्यादा है। इसकी वजह SUVs की लगातार मांग और एक्सपोर्ट में मजबूत तेजी है। कंपनी वॉल्यूम के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी बनी हुई है।

Tata Motors PV - पैसेंजर व्हीकल सेल्स के लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि नवंबर में सालाना आधार पर इसकी बिक्री 26% बढ़कर 59,199 यूनिट्स हो गईं, जिसमें डोमेस्टिक PV सेल्स लगभग 22% बढ़ी हैं। यह मजबूत प्रिंट EV और SUV पोर्टफोलियो में मजबूत ट्रैक्शन को दिखाता है।

Bhagyanagar India - कंपनी ने टॉपसन सोलर प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदने की जानकारी दी है। यह सोलर एनर्जी बिजनेस पर फोकस करने वाली एक नई सब्सिडियरी है और यह काम 3 दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।