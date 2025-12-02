Gift Nifty में गिरावट के बीच शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका, टाटा मोटर्स पीवी-हुंडई मोटर समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर
आज शेयर बाजार (Share Market) में कमजोर शुरुआत होने की आशंका है। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है। जानकारों का मानना है कि बाजार सतर्क रहेगा और एक दायरे में बंधा रहेगा, क्योंकि सभी की निगाहें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक पर टिकी हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हुंडई मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स पीवी, आदित्य बिड़ला कैपिटल और जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसे शेयरों पर नजर रखें।
नई दिल्ली। आज मंगलवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सुबह गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है। करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 26.50 अंक या 0.10 फीसदी की गिरावट के साथ 26,333.50 पर है।
जानकारों का मानना है कि आगे मार्केट के सतर्क और रेंज-बाउंड रहने की संभावना है क्योंकि सभी की नजरें 3-5 दिसंबर को होने वाली RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग पर हैं। घटती महंगाई के कारण रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की जा सकती है। आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।
Bajaj Housing Finance - प्रमोटर बजाज फाइनेंस ने मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करने के लिए 2 दिसंबर से 2% तक हिस्सेदारी (~16.66 करोड़ शेयर) की ओपन मार्केट सेल का प्रपोजल दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 2% हिस्सेदारी बेचकर 1,740 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
Hyundai Motor India - हुंडई ने नवंबर 2025 में कुल 66,840 यूनिट्स की बिक्री की है, जो पिछले साल की समान अवधि से 9.1% ज़्यादा है। इसकी वजह SUVs की लगातार मांग और एक्सपोर्ट में मजबूत तेजी है। कंपनी वॉल्यूम के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी बनी हुई है।
Tata Motors PV - पैसेंजर व्हीकल सेल्स के लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि नवंबर में सालाना आधार पर इसकी बिक्री 26% बढ़कर 59,199 यूनिट्स हो गईं, जिसमें डोमेस्टिक PV सेल्स लगभग 22% बढ़ी हैं। यह मजबूत प्रिंट EV और SUV पोर्टफोलियो में मजबूत ट्रैक्शन को दिखाता है।
Bhagyanagar India - कंपनी ने टॉपसन सोलर प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदने की जानकारी दी है। यह सोलर एनर्जी बिजनेस पर फोकस करने वाली एक नई सब्सिडियरी है और यह काम 3 दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।
Aditya Birla Capital - कंपनी ने अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में राइट्स इश्यू के जरिए 300 करोड़ रुपये का निवेश शुरू किया है।
Jubilant FoodWorks - कंपनी ने 2025 एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत ESOP ग्रांट के एक्सचेंज को नोटिफाई किया है।
Ramco Industries - कंपनी के कमर्शियल पेपर प्रोग्राम को क्रिसिल ने A1+ रेटिंग दी है।
Ashika Credit Capital - कंपनी ने NCLT से अमैल्गमेशन की मंजूरी के बाद शेयरहोल्डिंग में बदलाव की जानकारी दी है।
Home First Finance - एक्सचेंज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% की लिमिट पार कर ली है।
