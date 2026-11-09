शेयर बाजार में आज तेजी की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी में 114 अंकों की मजबूती; टाटा स्टील और वोल्टास समेत इन स्टॉक्स पर रहेगी नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में आई मामूली गिरावट के बाद आज सोमवार 9 नवंबर को शेयर बाजार में पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है। सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 113.5 अंक या 0.45 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 25094.5 पर है।

जानकारों का मानना है कि बाजार की बुनियादी स्ट्रक्चर अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है। इसके पीछे संस्थागत निवेशकों की जोरदार भागीदारी, कंपनियों के मजबूत नतीजे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती स्पष्टता जैसे फैक्टर्स हैं। आइए जानते हैं कि आज कौन-से शेयर फोकस में रहेंगे।

Jubilant Ingrevia - कंपनी की सब्सिडियरी, जुबिलेंट एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ने जेटावन टेक्नोलॉजीज इंडिया में 40 प्रतिशत रणनीतिक इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक 'शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर परचेज एग्रीमेंट' किया है। इसके साथ ही, अगले एक साल के भीतर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने का विकल्प भी रखा गया है।

Q2 Results Today - ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और व्हर्लपूल ऑफ इंडिया आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी।

Alkem Laboratories - फार्मास्युटिकल कंपनी ने सऊदी अरब में 'अल्केम फार्मा कंपनी' नाम से एक जॉइंट वेंचर (संयुक्त उद्यम) के रूप में एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई है। इस कदम का उद्देश्य देश में अपने बिजनेस ऑपरेशंस और मार्केट की पहुंच का विस्तार करना है।

Adani Enterprises - अडानीकॉनेक्स (AdaniConneX) - जो कि विजाग मेगा डेटा सेंटर पार्क लिमिटेड (VMDCPL) और अडानी इंफ्रा (इंडिया) के बीच एक संयुक्त उद्यम है - ने VMDCPL में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है।

Siemens - रेवेन्यू 17% बढ़कर 5,734 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 4,900 करोड़ रुपये था। शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) 3.9% बढ़कर 504 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 485 करोड़ रुपये था।

Blue Dart - रेवेन्यू 14.5% बढ़कर 1,774 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 1,549 करोड़ रुपये था। शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) 28.4% बढ़कर 104 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 81 करोड़ रुपये था।

Gland Pharma - रेवेन्यू 23.3% बढ़कर 1,834 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 1,487 करोड़ रुपये था। शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) 58.2% बढ़कर 291 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 184 करोड़ रुपये था।

Voltas - रेवेन्यू 15.3% बढ़कर 2,707 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 2,347 करोड़ रुपये था। शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) 53.4% बढ़कर 52.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 34.3 करोड़ रुपये था।

Azad Engineering - रेवेन्यू 31.1% बढ़कर 190.9 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 145.6 करोड़ रुपये था। शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) 5.8% घटकर 30.8 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल 32.7 करोड़ रुपये था।

Tata Steel - रेवेन्यू 8% बढ़कर 65,436 करोड़ रुपये हो गया (पहले 60,794 करोड़ रुपये था), शुद्ध लाभ 58% बढ़कर 3,666 करोड़ रुपये हो गया (पहले 2,318 करोड़ रुपये था)।

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज - सहायक कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट ने लोन देने का कारोबार फिर शुरू किया।

बीईएल (BEL) - 909 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला।

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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)