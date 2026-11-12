Share Market Closed: शेयर बाजार में हल्की तेजी, सेंसेक्स 81900 के ऊपर, निफ्टी 25299 पर बंद

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Share Market Closed: गुरुवार 12 नवंबर को उतार-चढ़ाव भरे सेशन में भारतीय शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 31.61 अंक या 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,911.01 पर, और निफ्टी 44.30 अंक या 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,299.35 पर (Sensex and Nifty Closed) रहा। लगभग 2279 शेयरों में तेजी आई, 1822 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, और 167 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

गुरुवार को भारतीय रुपया 34 पैसे गिरकर 94.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार यह 93.69 पर बंद हुआ था। किन शेयरों में दिखी ज्यादा तेजी और किनमें दिखी गिरावट निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वालों में HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस और SBI शामिल थे, जबकि गिरावट वाले शेयरों में ONGC, HUL, M&M, नेस्ले और पावर ग्रिड कॉर्प शामिल रहे।

सेक्टर के रुझान मिले-जुले रहे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा, निफ्टी PSU बैंक में 0.93 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि निफ्टी मीडिया और निफ्टी बैंक में क्रमशः 0.83 प्रतिशत और 0.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दूसरी ओर, निफ्टी ऑटो में सबसे ज्यादा 1.49 प्रतिशत की गिरावट आई, इसके बाद निफ्टी फार्मा रहा, जिसमें 0.84 प्रतिशत की कमी आई। निफ्टी FMCG और ऑयल एंड गैस में क्रमशः 0.63 प्रतिशत और 0.66 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी IT, एनर्जी और इंफ्रा में क्रमशः 0.64 प्रतिशत, 0.55 प्रतिशत और 0.42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.7% और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.1% की तेजी आई। क्या बोले एक्सपर्ट? जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा- "हाल ही में तेज रैली के बाद आईटी, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल में मुनाफावसूली की भरपाई के लिए वित्तीय और रियल्टी में खरीदारी के कारण भारतीय इक्विटी लगभग सपाट कारोबार कर रही थी। मजबूत विदेशी प्रवाह प्रमुख समर्थन बना रहा, जिसने व्यापक सूचकांक का पीछा करने के बजाय बड़े-कैप वित्तीय रोटेशन को मजबूत किया।"