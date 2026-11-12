Share Market Closed: शेयर बाजार में हल्की तेजी, सेंसेक्स 81900 के ऊपर, निफ्टी 25299 पर बंद
Share Market Closed: भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को हल्की बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सेंसेक्स 81911 और निफ्टी 25299 ...और पढ़ें
HighLights
सेंसेक्स 31 अंक बढ़कर 81911 पर बंद हुआ।
निफ्टी 44 अंक की बढ़त के साथ 25299 पर पहुंचा।
रुपया 34 पैसे गिरकर 94.03 प्रति डॉलर पर बंद।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Share Market Closed: गुरुवार 12 नवंबर को उतार-चढ़ाव भरे सेशन में भारतीय शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 31.61 अंक या 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,911.01 पर, और निफ्टी 44.30 अंक या 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,299.35 पर (Sensex and Nifty Closed) रहा। लगभग 2279 शेयरों में तेजी आई, 1822 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, और 167 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
गुरुवार को भारतीय रुपया 34 पैसे गिरकर 94.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार यह 93.69 पर बंद हुआ था।
किन शेयरों में दिखी ज्यादा तेजी और किनमें दिखी गिरावट
निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वालों में HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस और SBI शामिल थे, जबकि गिरावट वाले शेयरों में ONGC, HUL, M&M, नेस्ले और पावर ग्रिड कॉर्प शामिल रहे।
सेक्टर के रुझान मिले-जुले रहे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा, निफ्टी PSU बैंक में 0.93 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि निफ्टी मीडिया और निफ्टी बैंक में क्रमशः 0.83 प्रतिशत और 0.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
दूसरी ओर, निफ्टी ऑटो में सबसे ज्यादा 1.49 प्रतिशत की गिरावट आई, इसके बाद निफ्टी फार्मा रहा, जिसमें 0.84 प्रतिशत की कमी आई। निफ्टी FMCG और ऑयल एंड गैस में क्रमशः 0.63 प्रतिशत और 0.66 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी IT, एनर्जी और इंफ्रा में क्रमशः 0.64 प्रतिशत, 0.55 प्रतिशत और 0.42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.7% और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.1% की तेजी आई।
क्या बोले एक्सपर्ट?
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा- "हाल ही में तेज रैली के बाद आईटी, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल में मुनाफावसूली की भरपाई के लिए वित्तीय और रियल्टी में खरीदारी के कारण भारतीय इक्विटी लगभग सपाट कारोबार कर रही थी। मजबूत विदेशी प्रवाह प्रमुख समर्थन बना रहा, जिसने व्यापक सूचकांक का पीछा करने के बजाय बड़े-कैप वित्तीय रोटेशन को मजबूत किया।"
उन्होंने आगे कहा कि मिड- और स्मॉल-कैप ने फिर भी बेहतर प्रदर्शन किया, जो कि कमजोर बेंचमार्क के बावजूद मजबूत अंतर्निहित जोखिम भूख का संकेत देता है। कच्चे तेल में नरमी ने मैक्रो राहत प्रदान की, हालांकि वैश्विक प्रौद्योगिकी अस्थिरता और अपेक्षा से अधिक गर्म अमेरिकी मुद्रास्फीति प्रिंट ने वैश्विक स्तर पर बढ़त बनाए रखी। फोकस में पैदावार और दर की उम्मीदें, व्यापक पुनर्मूल्यांकन की गुंजाइश को सीमित करते हुए, अब ध्यान भारत के अक्टूबर सीपीआई पर जाता है, जहां सितंबर की मुद्रास्फीति में वृद्धि के बाद खाद्य कीमतों का प्रक्षेपवक्र महत्वपूर्ण होगा, बाजार को निरंतर विदेशी तरलता, मुद्रास्फीति के रुझान और क्या वित्तीय नेतृत्व वाले लाभ बिना मूल्यांकन के बढ़ते हैं, इस पर निर्भर रहना चाहिए।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
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