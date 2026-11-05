Share Market LIVE: ट्रंप की हार से बाजार में बहार, निफ्टी और सेंसेक्स में भारी बढ़त के साथ कारोबार, श्रीराम फाइनेंस और अशोक लीलैंड टॉप गेनर

बाजार में तेजी के बीच दिग्गज एफएमसीजी कंपनी, डाबर इंडिया के शेयरों में गिरावट आ गई। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आई है। डाबर इंडिया के शेयर करीब 3 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। दूसरी तिमाही में डाबर इंडिया का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 11.7% की बढ़त के साथ पिछले साल के 453 करोड़ रुपये से बढ़कर 506 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू भी 11.7% चढ़कर 3,191 करोड़ रुपये से 3,563 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर 3.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की भी घोषणा की है।