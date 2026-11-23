बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एसजी मार्ट का शेयर आज 12 फीसदी से ज्यादा उछला है और शुरुआती कारोबार में ही 1,238.70 रुपये के ऑल-टाइम हाई तक पहुंच गया है। दरअसल कंपनी ने 26 नवंबर 2026 को अपने निदेशक मंडल (Board of Directors) की एक बैठक तय की है। इस मीटिंग का मेन एजेंडा विभिन्न इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करना है।

कंपनी इक्विटी शेयरों या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज समेत एक या अधिक इंस्ट्रूमेंट जारी करने पर विचार करेगी। जिन संभावित तरीकों पर विचार किया जा रहा है, उनमें प्रेफरेंशियल इश्यू, राइट्स इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP), या कोई अन्य स्वीकृत तरीका या इनका कोई कॉम्बिनेशन शामिल है।

तिमाही नतीजे रहे शानदार SG Mart ने पिछले महीने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इसका रेवेन्यू ₹156 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 8% कम रहा, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 19% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹54 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 104% और पिछली तिमाही के मुकाबले 19% अधिक रहा।