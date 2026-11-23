बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ब्रोकिंग फर्म सिस्टेमैटिक्स ने तांबा, जस्ता (जिंक) और स्टील की कीमतों में गिरावट से भारतीय ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों की इनपुट लागत कम होने का अनुमान लगाया है, जिससे इनके मार्जिन में सुधार हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म इन क्षेत्रों के नौ शेयरों को लेकर सकारात्मक (बुलिश) है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता की कमाई (अर्निंग्स) को लेकर जोखिम देख रही है। आइए जानते हैं विस्तार से।

इन कंपनियों पर पड़ेगा असर कमोडिटी की कीमतों में लगातार गिरावट से भारतीय ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों को अपनी इनपुट लागत कम करने और मार्जिन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सिस्टेमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, तांबा, जस्ता और स्टील की कीमतों में क्रमशः 16%, 21% और 5% की गिरावट आई है।

हालांकि, इस रुझान से धातु उत्पादक कंपनियों की कमाई पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर उन कंपनियों पर जो तांबा, जस्ता और एल्युमीनियम जैसी धातुओं की माइनिंग, प्रोसेसिंग या ट्रेडिंग से जुड़ी हैं।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए, सिस्टेमैटिक्स ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों को लेकर सकारात्मक है, जबकि धातु कंपनियों के मामले में सतर्क रुख अपनाए हुए है। सिस्टेमैटिक्स ने 3 जोखिम भरे शेयरों की पहचान की है ये हैं जोखिम वाले शेयर ब्रोकरेज फर्म ने हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता को जोखिम वाले शेयरों के रूप में चिह्नित किया है। यह चिंता विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए अधिक है जो नॉन-फेरस (अलौह) धातुओं का उत्पादन करती हैं, क्योंकि उनकी लाभप्रदता तांबे और जस्ते की कीमतों पर काफी निर्भर करती है।

सिस्टेमैटिक्स का कहना है कि कमोडिटी की कीमतों में गिरावट, वैश्विक औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती और इन्वेंट्री (स्टॉक) के स्तर में बढ़ोतरी के कारण धातु कंपनियों की कमाई पर दबाव आ सकता है। 9 ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों को लेकर सकारात्मक नॉन-फेरस धातुओं की कीमतों में सुधार (गिरावट) से टू-व्हीलर (दोपहिया वाहन) कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इनमें एल्युमीनियम और तांबे का इस्तेमाल अधिक होता है। ब्रोकरेज के अनुसार, स्थिर कीमतों और ऑपरेटिंग लीवरेज के फायदों के साथ, आने वाली तिमाहियों में इनकी कमाई में तेजी आ सकती है।

ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, ब्रोकरेज ने बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर्स, हुंडई मोटर इंडिया और टाटा मोटर्स (CV) को अपनी पसंद के शेयरों में शामिल किया है। एक और सेगमेंट जहां सिस्टेमैटिक्स निवेशकों के लिए अवसर देखता है, वह है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ब्रोकरेज के एनालिसिस से पता चलता है कि धातु की कीमतों में कमी का सबसे ज्यादा सकारात्मक असर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों की कमाई पर पड़ता है।

इस ट्रेंड से फायदा उठाने वाले शेयरों में वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स इंडिया और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर शामिल हैं।