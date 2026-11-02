Jio के बाद एक और बड़ी कंपनी लाएगी IPO! कोल इंडिया की सब्सिडियरी ने सेबी के पास दाखिल किए दस्तावेज

एजेंसी, नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं।

एक नवंबर को दाखिल दस्तावेजों के मसौदे (डीआरएचपी) के अनुसार, प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित होगा।

कोल इंडिया बेचेगी हिस्सेदारी इसके तहत कंपनी की प्रमोटर कोल इंडिया 66.81 करोड़ तक इक्विटी शेयर बेचेगी। इसमें नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। चूंकि यह आईपीओ पूरी तरह ओएफएस पर आधारित है, इसलिए इससे मिलने वाली पूरी राशि कोल इंडिया को मिलेगी और एसईसीएल को कोई राशि प्राप्त नहीं होगी।