IPO News: जीएमपी से लेकर लिस्टिंग तक ये आईपीओ कर गया कमाल, कमाई इतनी की भर दी झोली, कितना मिला लाभ?

इस आईपीओ की जीएमपी को देखते हुए निवेशक इस पर टूट पड़े। लिस्टिंग से पहले सुबह 8.40 बजे इसका जीएमपी 151 रुपये चल रहा है। इससे 31.13 फीसदी लाभ मिलने की उम्मीद है। ये निवेशकों की उम्मीद पर खरा भी उतरा है। आइए जानते हैं कि इस आईपीओ की लिस्टिंग (Rubicon Research Share Price) से कितना लाभ मिला है।
नई दिल्ली। ग्रे मार्केट में फार्मा इंडस्ट्री का ये आईपीओ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा थी। इसकी जीएमपी को देखते हुए निवेशक इस आईपीओ पर टूट पड़े। लिस्टिंग से पहले सुबह 8.40 बजे इसका जीएमपी 151 रुपये चल रहा है। इससे 31.13 फीसदी लाभ मिलने की उम्मीद है।
लेकिन क्या ये ग्रे मार्केट जितना बेहतरीन प्रदर्शन शेयर बाजार में भी कर पाया?
कितने पर हुई लिस्टिंग?
Rubicon Research की 135 रुपये प्रति शेयर के मुनाफे लिस्टिंग हुई है। इस आईपीओ की लिस्टिंग से 27.84 फीसदी का लाभ मिला है। इसका इश्यू प्राइस 485 रुपये प्रति शेयर का था। वहीं इसका लिस्टिंग प्राइस 620 रुपये प्रति शेयर है।
इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को कुल 4050 रुपये का लाभ मिला है।
कितना है Rubicon Research Share Price?
सुबह 10.14 बजे एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) पर इसके एक शेयर का प्राइस 601 रुपये चल रहा है। इसमें 18 रुपये प्रति शेयर की गिरावट है।
Rubicon Research IPO बेसिक डिटेल
इश्यू साइज और सटक्चर (Issue Size and Structure) कैसा है?
इस आईपीओ के तहत 2,84,02,040 शेयर्स जारी किए जाएंगे, जिनकी कीमत 1,377.50 करोड़ रुपये होगी।
इश्यू सटक्चर
|
शेयर होल्डिंग
|
प्री इश्यू (%)
|
पोस्ट इश्यू (%)
|
प्रमोटर्स
|
77.67
|
61.8
|
पब्लिक
|
22.3
|
38.2
इस आईपीओ के तहत QIB शेयर्स की होल्डिंग 75 फीसदी से ज्यादा या बराबर होंगे। वहीं नॉन इन्सिट्युशनल शेयर्स की होल्डिंग 15 फीसदी से कम या बराबर रहेंगे। इसके अलावा रिटेल शेयर्स की होल्डिंग 10 फीसदी या इससे कम हो सकते हैं।
कितना होगा मार्केट कैप?
पोस्ट इश्यू यानी शेयर्स जारी होने के बाद इसका मार्केट कैप 7954 करोड़ रुपये का हो सकता है।
कितना है प्राइस बैंड?
इस आईपीओ का प्राइस बैंड 461 से 485 रुपये प्रति शेयर है। इसका इश्यू प्राइस 484 रुपये प्रति शेयर हो सकता है।
लॉट साइज कितना है?
इसका लॉट साइज 30 शेयर्स का है।
(डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
