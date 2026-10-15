रिलायंस के शेयर में तेजी की उम्मीद! जियो आईपीओ और फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च का असर; 47% मिल सकता है रिटर्न

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने तमिलनाडु में 'जॉयलैंड' फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹20 है। कंपनी का दावा है कि इसे असली डेयरी इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है। इसके साथ ही, कंपनी ने तेजी से बढ़ते 'रेडी-टू-ड्रिंक' डेयरी मार्केट में कदम रखा है।

अब यहाँ इसका मुकाबला ITC, अमूल, मदर डेयरी और नंदिनी जैसे उन ब्रांड्स से होगा, जिनकी बाजार में पहले से ही मजबूत पकड़ है। इस बीच रिलायंस की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स ने आईपीओ लाने की तैयारी पूरी करते हुए प्राइस बैंड का भी एलान कर दिया है।

इन फैक्टर्स के बीच रेलिगेयर ब्रोकिंग ने रिलायंस के शेयर में तेजी की उम्मीद जताई है। कितना दिया है टारगेट आइए जानते हैं।

जियो की लिस्टिंग एक बड़ा ट्रिगर रेलिगेयर ब्रोकिंग की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स की प्रस्तावित लिस्टिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) की री-रेटिंग के लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है। इससे कंपनी की सबसे बड़ी ग्रोथ एसेट को एक इंडिपेंडेंट मार्केट वैल्यूएशन मिलेगा और इसके 'सम-ऑफ-द-पार्ट्स' (SOTP) स्ट्रक्चर में अधिक पारदर्शिता आएगी।

कितना दिया है टारगेट? ब्रोकरेज फर्म ने RIL को 'BUY' (खरीदने) की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1,696 रुपये तय किया है। इसका मतलब है कि 12 अक्टूबर को स्टॉक की 1,156 रुपये की क्लोजिंग कीमत से इसमें 46.7% की तेजी आ सकती है। फिलहाल, यह स्टॉक 1,175 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।