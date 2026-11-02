Reliance के शेयर में बंपर उछाल, तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों की चांदी; ब्रोकरेज फर्मों ने दी BUY रेटिंग

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज शानदार तेजी दिखा रहा है। इसका शेयर करीब 4.5 फीसदी उछला है। BSE पर 1163.55 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले ये 1227.40 रुपये पर खुला है और 1234 रुपये तक (करीब 6 फीसदी की तेजी) चढ़ा है। करीब साढ़े 9 बजे ये शेयर 51.45 रुपये या 4.42 फीसदी की मजबूती के साथ 1215 रुपये पर है।

शेयर में तेजी के पीछे रिलायंस और जियो के शानदार नतीजे माने जा रहे हैं। कंपनी ने शुक्रवार शाम को तिमाही नतीजे जारी किए थे, जिनका असर उम्मीद के मुताबिक आज इसके शेयर पर दिख रहा है। कई ब्रोकरेज फर्म्स ने शेयर पर दांव लगाने की भी सलाह दी है।

कितना है शेयर का टारगेट? ब्रोकरेज फर्म RIL को लेकर सकारात्मक बनी हुई हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्टों में 'बाय' (खरीदने) की रेटिंग दी है। हालांकि, टारगेट प्राइस अलग-अलग हैं, जो O2C मार्जिन के सस्टेनैबिलिटी और रिटेल सेक्टर में रिकवरी की रफ्तार को लेकर उनकी अलग-अलग उम्मीदों को दर्शाते हैं।

जैसे कि जेपी मॉर्गन ने अपना टारगेट बढ़ाकर 1,675 रुपये कर दिया है, जबकि जेफरीज ने इसे 1,710 रुपये पर ही बरकरार रखा है। वहीं, एमके और मोतीलाल ओसवाल ने 'बाय' रेटिंग तो बनाए रखी है, लेकिन अपने टारगेट प्राइस को घटा दिया है।

एमके ने सितंबर 2027 के लिए अपना टारगेट प्राइस 1,680 रुपये से घटाकर 1,550 रुपये कर दिया। मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट प्राइस 1,560 रुपये से घटाकर 1,520 रुपये कर दिया। कैसे रहे तिमाही नतीजे? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में शानदार प्रदर्शन किया, जिसका मेन कारण इसके 'ऑयल-टू-केमिकल्स' (O2C) कारोबार में दर्ज की गई रिकॉर्ड मुनाफावसूली है। कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA सालाना आधार पर (YoY) 23% बढ़कर 56,616 करोड़ रुपये हो गया, जबकि प्रॉफिट 41% बढ़कर 25,548 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

O2C सेगमेंट का EBITDA सालाना आधार पर 68% उछलकर 25,203 करोड़ रुपये हो गया, जो इस सेगमेंट के लिए एक रिकॉर्ड है।