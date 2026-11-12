अनिल अंबानी की Reliance Power ने जारी किए तिमाही नतीजे, मुनाफे में 65% की भारी गिरावट; शेयर की कीमत ₹20 से कम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Reliance Power Q2 Results: भारत की दिग्गज पावर कंपनियों में शुमार अनिल अंबानी की रिलायंस पावर ने अपने तिमाही नतीजे घोषित कर दिए। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 65 फीसदी कम हुआ है। रिलायंस पावर का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) सालाना आधार पर 65 प्रतिशत गिरकर ₹30.1 करोड़ रह गया है। इससे एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 87 करोड़ रुपये था।

गुरुवार 12 नवंबर को रिलायंस पावर का शेयर -0.21% गिरकर 19.3 रुपये पर बंद हुआ। इसके शेयर पिछले 6 महीने में 29.30% गिर चुके हैं। और बीते एक साल में 53.73% तक गिर चुके हैं। कंपनी के रेवेन्यू में भी आई गिरावट मुनाफे में गिरावट के साथ रिलायंस पावर का रेवेन्यू भी गिरा है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी के ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू भी 7 प्रतिशत गिरकर ₹1,830 करोड़ हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही मे रेवेन्यू 1,974 करोड़ रुपये था।

एक नजर में तिमाही नतीजे शुद्ध लाभ (Net Profit) 65.5% घटकर 30 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 87 करोड़ रुपये था।

राजस्व (Revenue) 7.3% घटकर 1,830 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,974 करोड़ रुपये था।

EBITDA 17.2% घटकर 512 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 618 करोड़ रुपये था।

EBITDA मार्जिन 28% रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 31.3% था।