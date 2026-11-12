Nvidia Share Crash: जेन्सेन हुआंग के इस्तीफा देते ही एनवीडिया का शेयर हुआ क्रैश, एक झटके में 13% टूटा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Nvidia Share Crash: दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के सीईओ ने 12 नवंबर को CEO के पद (Nvidia CEO Resigned) से इस्तीफा दे दिया। 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर सामने आने के बाद जेन्सेन हुआंग सुर्खियों में आ गए थे। उन्होंने खुद ही अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी थी। और अब बोर्ड ने इसकी सूचना दी कि हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे वाली खबर आने के बाद एनवीडिया के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक झटके में इसके शेयर 13 फीसदी टूट गए।

CEO जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद CFO कोलेट क्रेेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी (interim chief executive) नियुक्त किया गया है। कंपनी ने आधिकारिक बयान में इसकी घोषणा की और जेन्सेन हुआंग के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद किया। एनवीडिया ने हार्वे सी. जोन्स को अपने बोर्ड का पहला चेयरमैन नियुक्त किया है। सितंबर 2013 से CFO के तौर पर काम कर रहीं क्रेस, इस भूमिका को निभाते हुए अंतरिम CEO का कार्यभार भी संभालेंगी, जब तक कि किसी स्थायी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती।

कितनी है एनवीडिया के शेयर की कीमत नैस्डैक पर एनवीडिया का शेयर गिरकर 150.98 डॉलर पर आ गया। चिप बनाने वाली कंपनी में हुआंग के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट आ रही है, और ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि एनवीडिया (Nvidia) का बोर्ड उन्हें हटाने पर विचार कर रहा था।