Tata Power Q2 results: टाटा पावर ने जारी किए दूसरी तिमाही के नतीजे, मुनाफा 49% बढ़कर हुआ 1366 करोड़ रुपये

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Tata Power Q2 results: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी का मुनाफा 49 फीसदी बढ़कर ₹1,366 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 919 करोड़ रुपये था।

टाटा पावर ने बताया कि उसने अब तक का सबसे अधिक तिमाही मुनाफा दर्ज किया है, जो इसके सभी कारोबारों में हुई व्यापक वृद्धि की बदौलत संभव हुआ है। रेवेन्यू में भी 26 फीसदी का उछाल जुलाई-सितंबर तिमाही में टाटा समूह की इस कंपनी का परिचालन से प्राप्त राजस्व (रेवेन्यू) 26% बढ़कर 19,636 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 15,545 करोड़ रुपये था।

सालाना आधार पर शुद्ध लाभ 919 करोड़ रुपये से 48.6% बढ़कर 1,366 करोड़ रुपये हो गया।

सालाना आधार पर राजस्व 15,545 करोड़ रुपये से 26.3% बढ़कर 19,636 करोड़ रुपये हो गया।

EBITDA 11.1% बढ़कर 3,302 करोड़ रुपये से 3,667 करोड़ रुपये हो गया। टाटा पावर का EBITDA 11% बढ़कर 3,668 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 3,302 करोड़ रुपये था। हालांकि, इस तिमाही में इसका EBITDA मार्जिन घटकर 18.68% रह गया, जो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में 21.24% था।

क्या बोले CEO और MD? टाटा पावर के CEO और MD डॉ. प्रवीर सिन्हा ने कहा, "हमने अब तक का सबसे अधिक तिमाही मुनाफा दर्ज किया है। इसमें हमारे सभी व्यवसायों का मजबूत योगदान रहा है, जो टाटा पावर के इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेटफॉर्म की मजबूती और हमारे पूरे पोर्टफोलियो में लगातार किए जा रहे बेहतरीन काम को दर्शाता है। जहाँ हमारे रेगुलेटेड और कॉन्ट्रैक्ट वाले व्यवसाय लगातार कैश फ्लो सुनिश्चित करते हैं, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी, रूफटॉप सोलर, स्टोरेज और ग्राहकों से जुड़े समाधान हमारी विकास की गति को और तेज कर रहे हैं।"