अनिल अंबानी की Reliance Power से आई बड़ी खबर, भरोसेमंद ने छोड़ा साथ; इस बड़े पद से दिया इस्तीफा, शेयर धड़ाम!
अनिल अंबानी की रिलायंस पावर से नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सचिन महापात्रा ने व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया है। इस ...और पढ़ें
HighLights
सचिन महापात्रा ने रिलायंस पावर बोर्ड से इस्तीफा दिया।
इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत पारिवारिक मामले बताए गए।
कंपनी के शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दिग्गज अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी से बड़ी खबर है। यह खबर अनिल अंबानी की रिलायंस पावर (Reliance Power) से है। दरअसल, कंपनी के बोर्ड में शामिल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है। इसका असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है। रिलायंस पावर के शेयर शुक्रवार 25 सितंबर को -0.48% की गिरावट के साथ 20.6 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे।
अनिल अंबानी की रिलायंस पावर से किसने दिया इस्तीफा?
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर से नॉन-एग्जीक्यूटिव और नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सचिन महापात्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह रिलायंस पावर बोर्ड के महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनका इस्तीफा 25 सितंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
उन्होंने अपने त्यागपत्र में इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों (personal family reasons) को बताया है। महापात्रा ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उनके इस्तीफे का उल्लेखित कारण के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण (material) कारण नहीं है।
सचिन महापात्रा ने अपने इस्तीफे में लिखा- मैं व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से, तत्काल प्रभाव से रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड से नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि बोर्ड से इस्तीफा देने के लिए इस पत्र में बताए गए कारणों के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण नहीं है। मैं सेवा करने का अवसर देने और अपने कार्यकाल के दौरान सहयोग के लिए बोर्ड और मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
मैं भविष्य में रिलायंस पावर लिमिटेड की निरंतर सफलता और विकास की कामना करता हूं।"
Reliance Power के शेयरों का कैसा रहा है प्रदर्शन?
Reliance Power के शेयरों बीत एक शेयर में 50 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है। वहीं, इस साल यानी 2026 में अब तक यह 40 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है। यानी अनिल अंबानी की कंपनी में गिरावट का सिलसिला जारी है।
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