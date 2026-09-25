मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को किसने दे दी नौकरी, मच गया बवाल; उठने लगे सवाल?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दूसरे सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का कारण है उनकी नौकरी। जी हां, आपने सही पढ़ा। दरअसल, उन्हें किसी ने नौकरी दी है। ये नौकरी ऐसी-वैसी नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर अनंत अंबानी को नौकरी देने वाली संस्था कौन सी है और उन्हीं मिली इस नौकरी पर सवाल क्यों उठने लगे।

ब्रिटेन की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ने 14 सितंबर को अनंत अंबानी को सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' बनाया। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पद शोध पद नहीं है। विश्वविद्यालय इन्हें शिक्षाविदों के बजाय प्रैक्टिकल प्रोफेशनल को प्रदान करते हैं। यह पद आमतौर पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब से अनंद अंबनी को यह पद या फिर कहें नौकरी मिली है तब से बवाल मचा हुआ है। लोग न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं।

यूनिवर्सिटी ने कही यह बात न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ने 14 सितंबर को कहा कि उसने अंबानी को सस्टेनेबिलिटी (टिकाऊपन) के क्षेत्र में 'प्रोफेसरशिप ऑफ प्रैक्टिस' से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें एक ज्यादा टिकाऊ भविष्य को आगे बढ़ाने में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है।

उत्तरी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने कहा, "वंतारा में हो रहा काम, ग्लोबल संरक्षण और बायोडायवर्सिटी लक्ष्यों पर यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड-क्लास रिसर्च से काफी हद तक मेल खाता है।" न्यूकैसल ने कहा कि यह सम्मान 'वंतारा' (उनके वाइल्डलाइफ रेस्क्यू इनिशिएटिव) के जरिए संरक्षण, बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा, जानवरों की भलाई और पर्यावरण की देखभाल में अंबानी के योगदान, और रिलायंस को ग्रीन एनर्जी की ओर ले जाने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है।

न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के निर्णय पर उठ रहे सवाल भारतीय इतिहासकार और भारतीय पर्यावरणवाद की शुरुआत पर किताब लिखने वाले रामचंद्र गुहा ने इसे "काफी हैरान करने वाला फैसला" बताया और कहा कि वे ऐसे कम से कम पचास, और शायद सौ लोगों के नाम बता सकते हैं जो इस सम्मान के लिए ज्यादा काबिल हैं।