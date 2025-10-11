राधाकिशन दमानी की कंपनी के आ गए तिमाही नतीजे, छाप दिया ₹685 करोड़ का शुद्ध मुनाफा; अब सोमवार को दौड़ लगाएंगे शेयर?

नई दिल्ली। DMart Avenue Supermarts Q2 Result: दिग्गज बिजनेसमैन राधाकिशन दमानी की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ने शनिवार 11 अक्टूबर 2025 को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 3.9% बढ़ा है। जुलाई से सितंबर तिमाही में Dmart चलाने वाली कंपनी को ₹684.8 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है। एक्सचेंज फाइलिंग में दी जानकारी में कंपनी ने कहा इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 659.44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

अब सोमवार को कंपनी के शेयरों (Avenue Supermarts Share Price) पर निवेशकों की पैनी नजर रहने वाली है। 13 अक्टूबर को इसके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। DMart को चलाने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का ऑपरेशन से रेवेन्यू सितंबर 30, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए 15.4% से ₹16,676.3 करोड़ तक बढ़ गया, जबकि पिछले वर्ष उसी तिमाही में ₹14,444.5 करोड़ था। FY26 की दूसरी तिमाही के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट के कुल खर्च 16% से बढ़कर ₹15,751.08 करोड़ हो गए, जो एक वर्ष पहले उसी अवधि में ₹13,574.83 करोड़ की तुलना में थे। कंपनी बोली GST RATE CUT का ग्राहकों को दिया लाभ CEO-Designate, Avenue Supermarts Limited अंशुल असावा ने कहा, "Q2 FY26 में हमारा राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 15.4% बढ़ गया. पिछले वर्ष की तुलना में कर के बाद लाभ (पीएटी) में 5.1% की वृद्धि हुई। Q2 FY25 की तुलना में Q2 FY26 के दौरान दो वर्ष और पुराने डीमार्ट स्टोर 6.8% तक बढ़ गए। जीएसटी सुधारों पर सरकार की हालिया घोषणा के बाद, हमने अपने सभी ग्राहकों को जीएसटी दरों में कमी का लाभ दिया, जहां भी लागू हो।"

Dmart ने खोले 8 नए स्टोर अंशुल असावा ने कहा, "हमने तिमाही के दौरान 8 नए स्टोर खोले। हमारे कुल स्टोर 30 सितंबर, 2025 तक 432 हैं।" एवेन्यू ई-कॉमर्स लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ विक्रम दासु ने कंपनी की ई-कॉमर्स शाखा, डीमार्ट रेडी के प्रदर्शन पर कहा, "हमने अपने मौजूदा बाजारों में 10 नए पूर्ति केंद्र जोड़े और बड़े मेट्रो शहरों में निवेश करना और अपनी उपस्थिति को गहरा करना जारी रखा। हमने तिमाही के दौरान 5 शहरों (अमृतसर, बेलगावी, भिलाई, चंडीगढ़ और गाजियाबाद) में परिचालन बंद कर दिया। अब हम भारत के 19 शहरों में मौजूद हैं।"