Q2 Results Live: इंडस टॉवर और IOC समेत ये कंपनियां जारी करने वाली हैं दूसरी तिमाही के नतीजे

27 Oct 2025 12:45:58 PM

IOC Q2 Results: कैसे रह सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नतीजे, शेयरों में तेजी

IOC Q2 Result: देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजे आज पेश करने वाली है। रिजल्ट से पहले कंपनी के शेयर करीब 2 फीसदी की तेजी के साथ 153.31 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट के अनुसार, महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) से वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल मज़बूत प्रदर्शन की उम्मीद है।

