Q2 Results Live: इंडस टॉवर और IOC समेत ये कंपनियां जारी करने वाली हैं दूसरी तिमाही के नतीजे
Q2 Results Li: शेयर बाजार में Q2 अर्निंग सीजन चल रहा है और मार्केट में लिस्टेड कंपनियां FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में 27 अक्तूबर को करीब 43 कंपनियां अपने Q2 रिजल्ट जारी करेंगी। इनमें IOC, इंडस टॉवर, अदाणी एनर्जी, एसआरएफ, सोना बीएलडब्ल्यू, पीनएबी हाउसिंग फाइनेंस समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं।
Q2 Results LIVE: सुप्रीम इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 20% घटा
सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने वित्तीय वर्ष 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 164.74 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया। यह पिछले वर्ष की समान तिमाही में दर्ज 206.60 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की तुलना में 20% की कमी दर्शाता है। दूसरी ओर, कंपनी का परिचालन राजस्व Q2 FY26 में 5% से अधिक बढ़कर 2,394 करोड़ रुपए हो गया। यह जानकारी कंपनी की हालिया वित्तीय रिपोर्ट में सामने आई है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव और परिचालन दक्षता को दर्शाती है।
Q2 Result Live: नतीजों से पहले 2% उछले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर
PNB Housing Fin Result: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी आज अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। Q2 रिजल्ट से पहले कंपनी के शेयर करीब 2% की तेजी के साथ 924.40 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं।
Chennai Petro Q2 Results: घाटे से 719 करोड़ के मुनाफे में चेन्नई पेट्रोलियम, 6 फीसदी उछले शेयर
Chennai Petro Q2 Results: चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 719 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में उसे 634 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। नतीजों के बाद कंपनी के शेयर 6% से ज़्यादा उछलकर 822 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं।
IOC Q2 Results: कैसे रह सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नतीजे, शेयरों में तेजी
IOC Q2 Results: कैसे रह सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नतीजे, शेयरों में तेजी

IOC Q2 Result: देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजे आज पेश करने वाली है। रिजल्ट से पहले कंपनी के शेयर करीब 2 फीसदी की तेजी के साथ 153.31 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट के अनुसार, महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) से वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल मज़बूत प्रदर्शन की उम्मीद है। आईओसी सोमवार, 27 अक्टूबर को अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान उच्च घरेलू खुदरा बिक्री और बेहतर मार्जिन से कंपनी का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है।