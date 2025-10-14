Q2 Results 2025 Live: इरडा का मुनाफा 42 फीसदी बढ़कर रहा 549 करोड़, रेवेन्यू में भी 26% की बढ़ोतरी

Q2 Results 2025: शेयर बाजार में अर्निंग सीजन (Earning Season) शुरू हो चुका है और कई कंपनीज FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में IREDA (Indian Renewable Energy Development Agency Ltd) ने Q2 रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, आज टेक महिंद्रा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड समेत अन्य कंपनियां भी अपने नतीजे जारी करेंगी।