PhysicsWallah IPO GMP: फिजिक्सवाला के आईपीओ को पहले दिन कितना मिला सब्सक्रिप्शन, कहां पहुंचा GMP

नई दिल्ली। शिक्षा प्रौद्योगिकी यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (PhysicsWallah IPO GMP) को मंगलवार को बोली के पहले दिन सात प्रतिशत सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। यह बोली 13 नवंबर को समाप्त होगी। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 3,480 करोड़ रुपये की आरंभिक शेयर बिक्री में 1,31,22,682 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 18,62,04,143 थी। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 33 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के कोटा को दो प्रतिशत सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) श्रेणी में अब तक कोई भागीदारी नहीं देखी गई है।

सोमवार को, फिजिक्सवाला ने कहा कि उसने एंकर निवेशकों से 1,563 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह देश में अपना आईपीओ लाने वाली पहली प्रमुख शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी होगी। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 103-109 रुपये प्रति शेयर का प्राइस दायरा तय किया है, जिससे इसका प्राइसांकन ऊपरी स्तर पर 31,500 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।

आईपीओ में 3,100 करोड़ रुपये प्राइस के नए इक्विटी शेयर और प्रवर्तकों द्वारा 380 करोड़ रुपये तक के शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। नोएडा स्थित फिजिक्सवाला ने मार्च में एक गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के माध्यम से आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज दाखिल किए थे और जुलाई में बाजार नियामक की मंजूरी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद, कंपनी ने आरएचपी दाखिल करने से पहले सितंबर में एक अद्यतन डीआरएचपी दाखिल किया।

ग्रे मार्केट प्रीमियम ग्रे मार्केट में, फिजिक्सवाला के आईपीओ का प्रीमियम (जीएमपी) ₹109 के अपर बैंड प्राइस से लगभग ₹3 तक तेजी से गिर गया है, जिससे लिस्टिंग प्राइस लगभग ₹112 होने का संकेत मिलता है, जो लगभग 2.75% के प्रीमियम पर है (यदि आफ्टरमार्केट एनआईआई सेलिंग होती है तो यह और कम होगा)। जीएमपी लगभग ₹9 के पिछले स्तर से नीचे आ गया है।

सिकुड़ता जीएमपी अक्सर निवेशकों के संदेह का सबसे पहला संकेत होता है; यदि ग्रे-मार्केट निवेशकों का उत्साह गायब हो जाता है, तो यह लिस्टिंग प्रीमियम या प्राइसांकन समर्थन के बारे में अंतर्निहित निवेशक संदेह का संकेत हो सकता है। फिजिक्सवाला के कौन हैं कंपटीटर वित्त वर्ष 2024 में, रिपोर्ट किए गए राजस्व के हिसाब से पांच सबसे बड़े संगठित खिलाड़ी एलन करियर इंस्टीट्यूट (32,447.2 मिलियन रुपये), आकाश एजुकेशनल सर्विसेज (23,858.2 मिलियन रुपये), फिजिक्सवाला (19,407.1 मिलियन रुपये), अनएकेडमी (8,398.0 मिलियन रुपये) और वेरांडा लर्निंग (3,617.3 मिलियन रुपये) थे।