PhysicsWallah IPO Listing से पहले कितना पहुंचा जीएमपी, फायदा मिलेगा या नहीं; कितने पर होगी लिस्टिंग?
IPO News: कल यानी 18 नवंबर को फिजिक्सवाला आईपीओ (PhysicsWallah IPO Listing date) की सेकेंडरी मार्केट में एंट्री होने जा रही है। लिस्टिंग से पहले ही इसके जीएमपी (PhysicsWallah IPO GMP) में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जीएमपी (IPO GMP) में ये तेजी आईपीओ के अलॉटमेंट के बाद से ही आ रही है। बढ़ते जीएमपी को देखते हुए इसके बेहतरीन लिस्टिंग की उम्मीद जाग रही है।
ई दिल्ली। कल यानी 18 नवंबर को फाइनली फिजिक्सवाला आईपीओ ((PhysicsWallah IPO Listing date) की लिस्टिंग होने वाली है। ये आईपीओ 11 नवंबर को खुलकर 13 नवंबर को बंद हुआ। क्लोजिंग के अगले दिन 14 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट पूरी हुई। अलॉटमेंट के बाद से ही इसके जीएमपी में कमाल का उछाल देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग से पहले भी यानी 16 नवंबर को भी इसके जीएमपी में तेजी आई।
PhysicsWallah IPO GMP:कितना पहुंचा जीएमपी?
|तारीख
|जीएमपी (प्रति शेयर)
|10 नवंबर
|3 रुपये
|11 नवंबर (ओपनिंग)
|1.5 रुपये
|12 नवंबर
|1.25 रुपये
|13 नवंबर (क्लोजिंग)
|0 रुपये
|14 नवंबर (अलॉटमेंट)
|5.5 रुपये
|15 नवंबर
|8 रुपये
|16 नवंबर
|9 रुपये
|17 नवंबर
|9 रुपये
इसके बढ़ते जीएमपी को देखकर बेहतर लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है। आमतौर पर क्लोजिंग के बाद आईपीओ के जीएमपी में गिरावट आती है। लेकिन फिजिक्सवाला आईपीओ के जीएमपी में क्लोजिंग के बाद जबरदस्त उछाल आया है।
PhysicsWallah Share Price: कितने पर होगी लिस्टिंग?
मौजूदा जीएमपी को देखते हुए ये आईपीओ 9 रुपये के मुनाफे पर लिस्ट हो सकता है। जीएमपी के हिसाब से इसका लिस्टिंग प्राइस 118 रुपये होगा।
PhysicsWallah IPO की बेसिक डिटेल्स
कितना है प्राइस बैंड?
फिजिक्सवाला आईपीओ का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर रहा।
कितना है लॉट साइज?
इस आईपीओ को खरीदने के लिए निवेशकों कम से कम 137 इक्विटी शेयर्स के लिए आवेदन करने थे।
कितना करना होगा निवेश?
इस आईपीओ को खरीदने के लिए कम से कम 14,933 रुपये निवेश करने थे।
कितना होगा इश्यू साइज?
फिजिक्सवाला अपने आईपीओ के जरिए 3100 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू जारी करने जा रही है। साथ ही कंपनी आईपीओ के द्वारा 3800 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर्स जारी करेगी।
(डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।