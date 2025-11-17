PhysicsWallah IPO Listing से पहले कितना पहुंचा जीएमपी, फायदा मिलेगा या नहीं; कितने पर होगी लिस्टिंग?

ई दिल्ली। कल यानी 18 नवंबर को फाइनली फिजिक्सवाला आईपीओ ((PhysicsWallah IPO Listing date) की लिस्टिंग होने वाली है। ये आईपीओ 11 नवंबर को खुलकर 13 नवंबर को बंद हुआ। क्लोजिंग के अगले दिन 14 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट पूरी हुई। अलॉटमेंट के बाद से ही इसके जीएमपी में कमाल का उछाल देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग से पहले भी यानी 16 नवंबर को भी इसके जीएमपी में तेजी आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

PhysicsWallah IPO GMP:कितना पहुंचा जीएमपी? तारीख जीएमपी (प्रति शेयर) 10 नवंबर 3 रुपये 11 नवंबर (ओपनिंग) 1.5 रुपये 12 नवंबर 1.25 रुपये 13 नवंबर (क्लोजिंग) 0 रुपये 14 नवंबर (अलॉटमेंट) 5.5 रुपये 15 नवंबर 8 रुपये 16 नवंबर 9 रुपये 17 नवंबर 9 रुपये इसके बढ़ते जीएमपी को देखकर बेहतर लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है। आमतौर पर क्लोजिंग के बाद आईपीओ के जीएमपी में गिरावट आती है। लेकिन फिजिक्सवाला आईपीओ के जीएमपी में क्लोजिंग के बाद जबरदस्त उछाल आया है। PhysicsWallah Share Price: कितने पर होगी लिस्टिंग? मौजूदा जीएमपी को देखते हुए ये आईपीओ 9 रुपये के मुनाफे पर लिस्ट हो सकता है। जीएमपी के हिसाब से इसका लिस्टिंग प्राइस 118 रुपये होगा।