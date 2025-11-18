PhysicsWallah Share Price: जीएमपी कमाल तो लिस्टिंग धमाकेदार, इतना मुनाफा की गिन नहीं पाओगे
PhysicsWallah Share Price: फिजिक्सवाला आईपीओ ने जब प्राइमरी मार्केट में एंट्री ली थी, तब इसका प्रीमियम (IPO GMP) ग्रे मार्केट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहा था। लेकिन अलॉटमेंट के बाद से ही इसके जीएमपी में तूफानी रफ्तार है। इसकी वजह से निवेशकों के मन में पहले ही बेहतरीन लिस्टिंग की उम्मीद जाग गई थी और वही हुआ।
नई दिल्ली। फिजिक्सवाला आईपीओ (PhysicsWallah Share Price) ने आज सेकेंडरी मार्केट में धमाकेदार एंट्री ली है। ये आईपीओ 11 नवंबर को खुलकर 13 नवंबर को बंद हुआ। खुलने से पहले और उसके बाद भी इसका जीएमपी (IPO GMP) कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहा था। जिसकी वजह से निवेशक इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे।
मसलन इसके आखिरी दिन भी दोपहर 1 बजे तक रिटेल सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए फिजिक्सवाला आईपीओ की धुंआधार लिस्टिंग ने सभी को हैरान कर दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि अभी इसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है?
PhysicsWallah Share Price: कितने पर हुई लिस्टिंग
फिजिक्सवाला आईपीओ की लिस्टिंग धमाकेदार रही। इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को 33.03 फीसदी का मुनाफा मिला है। इसके एक शेयर पर निवेशकों को 36 रुपये का फायदा हुआ है। एनएसई पर ये आईपीओ 145 रुपये प्रति शेयर लिस्ट हुआ है। इसका इश्यू प्राइस 109 रुपये प्रति शेयर का रहा।
कुल मुनाफे की बात करें तो निवेशकों को फिजिक्सवाला आईपीओ की लिस्टिंग से कुल 4932 रुपये का मुनाफा हुआ है।
बढ़ते जीएमपी देख निवेशक हुए खुश
|तारीख
|जीएमपी (प्रति शेयर)
|10 नवंबर
|3 रुपये
|11 नवंबर (ओपनिंग)
|1.5 रुपये
|12 नवंबर
|1.25 रुपये
|13 नवंबर (क्लोजिंग)
|0 रुपये
|14 नवंबर (अलॉटमेंट)
|5.5 रुपये
|15 नवंबर
|8 रुपये
|16 नवंबर
|9 रुपये
|17 नवंबर
|14 रुपये
लिस्टिंग से पहले यानी कल 17 नवंबर को इसके जीएमपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इसका जीएमपी 9 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 14 रुपये प्रति शेयर हो गया।
PhysicsWallah IPO की बेसिक डिटेल्स
कितना है प्राइस बैंड?
फिजिक्सवाला आईपीओ का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर रहा।
कितना है लॉट साइज?
इस आईपीओ को खरीदने के लिए निवेशकों कम से कम 137 इक्विटी शेयर्स के लिए आवेदन करने थे।
कितना करना होगा निवेश?
इस आईपीओ को खरीदने के लिए कम से कम 14,933 रुपये निवेश करने थे।
कितना है इश्यू साइज?
फिजिक्सवाला अपने आईपीओ के जरिए 3100 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी कर दिए हैं। साथ ही कंपनी आईपीओ में 3800 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत जारी किए।
(डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।