PhysicsWallah Share Price: जीएमपी कमाल तो लिस्टिंग धमाकेदार, इतना मुनाफा की गिन नहीं पाओगे

नई दिल्ली। फिजिक्सवाला आईपीओ (PhysicsWallah Share Price) ने आज सेकेंडरी मार्केट में धमाकेदार एंट्री ली है। ये आईपीओ 11 नवंबर को खुलकर 13 नवंबर को बंद हुआ। खुलने से पहले और उसके बाद भी इसका जीएमपी (IPO GMP) कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहा था। जिसकी वजह से निवेशक इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मसलन इसके आखिरी दिन भी दोपहर 1 बजे तक रिटेल सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए फिजिक्सवाला आईपीओ की धुंआधार लिस्टिंग ने सभी को हैरान कर दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि अभी इसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है?

PhysicsWallah Share Price: कितने पर हुई लिस्टिंग फिजिक्सवाला आईपीओ की लिस्टिंग धमाकेदार रही। इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को 33.03 फीसदी का मुनाफा मिला है। इसके एक शेयर पर निवेशकों को 36 रुपये का फायदा हुआ है। एनएसई पर ये आईपीओ 145 रुपये प्रति शेयर लिस्ट हुआ है। इसका इश्यू प्राइस 109 रुपये प्रति शेयर का रहा।

कुल मुनाफे की बात करें तो निवेशकों को फिजिक्सवाला आईपीओ की लिस्टिंग से कुल 4932 रुपये का मुनाफा हुआ है। बढ़ते जीएमपी देख निवेशक हुए खुश तारीख जीएमपी (प्रति शेयर) 10 नवंबर 3 रुपये 11 नवंबर (ओपनिंग) 1.5 रुपये 12 नवंबर 1.25 रुपये 13 नवंबर (क्लोजिंग) 0 रुपये 14 नवंबर (अलॉटमेंट) 5.5 रुपये 15 नवंबर 8 रुपये 16 नवंबर 9 रुपये 17 नवंबर 14 रुपये लिस्टिंग से पहले यानी कल 17 नवंबर को इसके जीएमपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इसका जीएमपी 9 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 14 रुपये प्रति शेयर हो गया। PhysicsWallah IPO की बेसिक डिटेल्स कितना है प्राइस बैंड? फिजिक्सवाला आईपीओ का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर रहा।