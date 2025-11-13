Physicswallah IPO में क्यों नहीं दिखा रहे हैं निवेशक दिलचस्पी, कितना हुआ अब तक सब्सक्राइब्ड; आपका पैसा डूबेगा तो नहीं?

नई दिल्ली। फिजिक्सवाला आईपीओ (Physicswallah IPO) का आज आखिरी दिन है। ये आईपीओ 11 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। आज आखिरी दिन होने के बावजूद दोपहर एक बजे तक फिजिक्सवाला आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड नहीं हो पाया है। लेकिन इसका क्या कारण है कि निवेशक इस आईपीओ में इतनी कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं?

सबसे पहले जानते हैं कि इस आईपीओ को अब तक कितना सब्सक्रिप्शन मिला है? कितना मिला सब्सक्रिप्शन? निवेशक सब्सक्रिप्शन क्वालिफाइड निवेशक 1.1 नॉन इंस्टीट्यूशनल 0.23 रिटेल निवेशक 0.83 कुल 0.82 ऊपर दिया गया डेटा दोपहर 1 बजे तक का है। आखिरी दिन भी ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड नहीं हो पाया, लेकिन इसकी क्या वजह रही है? अब इस बारे में बात कर लेते हैं-

निवेशक क्यों नहीं दिखा रहे हैं दिलचस्पी? ग्रे मार्केट में बेकार प्रदर्शन ग्रे मार्केट में आज इसका जीएमपी (IPO GMP) शून्य है। वहीं जिस दिन ये आईपीओ खुला था (11 नवंबर), उस समय इसका जीएमपी 1.5 रुपये प्रति शेयर दर्ज किया गया था। कल यानी 12 नवंबर को इसके जीएमपी में और भी गिरावट आई और यह सिर्फ 1.25 रुपये प्रति शेयर रह गया।

आज यानी 13 नवंबर को क्लोजिंग से कुछ घंटे पहले इसका जीएमपी शून्य रह गया। Byju's का ठप पड़ता बिजनेस फिजिक्सवाला का बिजनेस भी Byju's की तरह ही है। एक समय ऐसा था, जब Byju's अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहा था। लेकिन आज इसकी हालत अत्यंत खराब है। ये कंपनी बंद तो नहीं हुई है, लेकिन गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है।