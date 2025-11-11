Language
    आज खुलेगा physics wallah IPO, GMP देख आप भी कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे; देखें हर एक डिटेल

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:14 AM (IST)

    IPO News: आज हर एक दूसरी कंपनी शेयर बाजार में एंट्री करना चाहती है। इसी दौड़ में अब कभी यूट्यूब चैनल रहा फिजिक्स वाला (Physics Wallah IPO) भी शामिल हो गया है। ये छात्र-छात्राओं के बीच काफी फेमस है। लेकिन इतनी दिग्गज कंपनी होने के बाद भी ये ग्रे मार्केट (IPO GMP) में कुछ खास प्रदर्शन करती हुई नहीं दिख रही है। 

    नई दिल्ली। आज लगातार कई फेमस ब्रांड और यहां तक की छोटी से छोटी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने की इच्छुक है। इसी दौड़ में दिग्गज एजुकेशन कंपनी फिजिक्स वाला (Physics Wallah IPO) भी शामिल हो चुकी है। 11 नवंबर, मंगलवार के दिन आज फिजिक्स वाला प्राइमरी मार्केट में एंट्री लेने जा रहा है। 

    इस आईपीओ में आप 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक निवेश कर सकते हैं। ये एक मेनबोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है। फिजिक्स वाला आईपीओ के बारे में और जानने से पहले देखते हैं कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम (Physics Wallah IPO GMP) क्या चल रहा है। 

    कितना है Physics Wallah IPO GMP

    11 नवंबर, सुबह 8.56 बजे ग्रे मार्केट में फिजिक्स वाला आईपीओ का जीएमपी 3 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। 5 नवंबर 2025 को ग्रे मार्केट में इसका पहला प्रीमियम 9 रुपये प्रति शेयर दर्ज किया गया था। हालांकि जैसे-जैसे आईपीओ के खुलने का समय आया, जीएमपी में लगातार गिरावट देखी गई है। 

    मौजूदा जीएमपी को देखते हुए इसका लिस्टिंग प्राइस 112 रुपये हो सकता है। वहीं इसका इश्यू प्राइस 109 रुपये प्रति शेयर होगा। 

    चलिए अब आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं।

    फिजिक्स वाला आईपीओ की बेसिक डिटेल्स

    कितना है प्राइस बैंड?

    फिजिक्स वाला आईपीओ का प्राइस बैंड 103 रुपये 109 रुपये प्रति शेयर है। 

    कितना है लॉट साइज?

    इस आईपीओ को खरीदने के लिए आपको कम से कम 137 इक्विटी शेयर्स लेने होंगे। 

    कितना करना होगा निवेश?

    इस आईपीओ को खरीदने के लिए कम से कम 14,933 रुपये निवेश करने होंगे। 

    कितना होगा इश्यू साइज?

    फिजिक्स वाला अपने आईपीओ के जरिए 31 हजार मिलियन फ्रेश इश्यू जारी करने जा रही है। साथ ही कंपनी आईपीओ के द्वारा 38 हजार मिलियन तक ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर्स जारी करेगी। 

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

