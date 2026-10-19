PC Jeweller Share Price: अरबपति के दांव लगाने के बाद पीसी ज्वैलर के शेयर में ताबड़तोड़ तेजी, छुआ 52-हफ्तों का शिखर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज पीसी ज्वैलर के शेयर में शानदार तेजी दिख रही है। इसका शेयर 11 फीसदी उछला है। कंपनी का शेयर 16.28 रुपये के मुकाबले सुबह 16.91 रुपये पर खुला और कारोबर के दौरान 18.20 रुपये तक उछला है, जो इसके पिछले 52 हफ्तों का हाई है। करीब सवा 10 बजे ये 1.78 रुपये या 10.93 फीसदी की मजबूती के साथ 18.06 रुपये पर है।

सर्विलांस में है स्टॉक पीसी ज्वैलर के शेयर में तेजी है, मगर ये स्टॉक BSE और NSE दोनों पर शॉर्ट टर्म 'एडिशनल सर्विलांस मेजर' (ASM) फ्रेमवर्क के दायरे में बना हुआ है। शेयर बाजार (एक्सचेंज) किसी स्टॉक को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क में इसलिए डालते हैं ताकि निवेशकों को शेयर की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में सतर्क किया जा सके।

पीसी ज्वैलर ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंजों को बताया था कि कंपनी, इसके व्यक्तिगत गारंटरों और कॉर्पोरेट गारंटरों की गिरवी रखी गई सभी संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया है, और ऑरिजनल मालिकाना दस्तावेज संबंधित धारकों को सौंप दिए गए हैं।

अरबपति ने किया निवेश हाल ही में क्यूपिड के चेयरमैन और एमडी आदित्य कुमार हलवासिया ने PC ज्वेलर लिमिटेड के 5.10 करोड़ इक्विटी शेयर 14.43 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे हैं। इस की डील कुल वैल्यू लगभग 73.59 करोड़ रुपये है। यह खरीदारी 15 अक्टूबर, 2026 को हुई। इसके बाद शेयर में काफी तेजी आई है।