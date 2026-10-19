HDFC, ICICI, Axis Bank के शेयरों पर ब्रोकरेज फर्मों का भरोसा कायम, Q2 नतीजों के बाद भी 'BUY' रेटिंग; टारगेट कितना?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के Q2 नतीजों में मार्जिन पर दबाव देखा गया। इसके बावजूद, एनालिस्ट्स FY27 के बाकी समय के लिए इन बैंकों की ग्रोथ आउटलुक को लेकर पॉजिटिव हैं। ब्रोकरेज फर्मों ने भी इन तीनों बैंकों के लिए अपनी 'BUY' रेटिंग बरकरार रखी है। इनमें से आईसीआईसीआई बैंक कोर इनकम ग्रोथ और मुनाफे के मामले में सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला बैंक बनकर उभरा है।

इस साल अब तक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के शेयरों में 4 प्रतिशत तक की तेजी आई है, जबकि HDFC बैंक के शेयरों में 26 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। ब्रोकरेज फर्मों की ओर से ICICI बैंक को 53 'बाय' रेटिंग मिली हैं, जबकि एक्सिस बैंक को 49 और HDFC बैंक को 47 'बाय' रेटिंग दी गई हैं।

ICICI Bank Share Target नुवामा ने ICICI बैंक पर अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस 1,850 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि FCNR डिपॉजिट को हटाने के बाद भी बैंक की क्रेडिट ग्रोथ मजबूत रही है। ब्रोकरेज के अनुसार, FY27 से FY29 के दौरान रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) 2.2–2.3 प्रतिशत और रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) लगभग 17 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

HDFC Bank Share Target नुवामा ने एचडीएफसी बैंक पर अपनी 'BUY' रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस 950 रुपये तय किया है। इसका कहना है कि इस तिमाही के नतीजे काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप रहे। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ सालाना आधार पर 16 प्रतिशत रही, जो कि अच्छी है, हालांकि कमाई में ग्रोथ मामूली रही।

वहीं एलारा ने HDFC बैंक के 1.7 प्रतिशत के RoA और मार्जिन में धीमी रिकवरी को चुनौतियां बताया है। हालांकि इसने कहा है कि हाल के रुझानों से लगता है कि सबसे बुरा दौर शायद बीत चुका है।

Axis Bank Share Target नुवामा ने एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस 1,650 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि क्रेडिट ग्रोथ मजबूत बनी रहेगी और जैसे-जैसे बैंक अपनी उपलब्ध लिक्विडिटी का इस्तेमाल करेगा, Q3 FY27 से मार्जिन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बेहतर मार्जिन और लोन-लॉस प्रोविज़न में कमी से रिटर्न में धीरे-धीरे सुधार लाने में मदद मिल सकती है।