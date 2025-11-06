ग्रे मार्केट धूम मचाने वाला Orkla India IPO लिस्टिंग में निकला फुस्सी बम, निवेशक हुए निराश; देखें डिटेल

नई दिल्ली। 6 नवंबर, गुरुवार को ओर्कला आईपीओ (Orkla India IPO) सेकेंडरी मार्केट में अपनी एंट्री ली। इस कंपनी का एफएमसीजी सेक्टर में बड़ा नाम है। एमटीआर और Eastern इसके बड़े फ्रूट ब्रांड है। ये कंपनी रेडी टू ईट से लेकर मसाले और भी कई फूड प्रोडक्ट बनाती है। आम आदमी के बीच ये कंपनी अपने पुराने नाम एमटीआर से मशहूर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रे मार्केट (IPO News) में ओर्कला आईपीओ का प्रदर्शन ठीक रहा। लिस्टिंग होने से पहले सुबह 8.34 बजे इसका प्रीमियम (IPO GMP) 66 रुपये चल रहा है। जीएमपी को देखते हुए ये आस लगाई जा रही थी कि इसकी लिस्टिंग से 9.04 फीसदी मुनाफा मिल सकता है। हालांकि ये निवेशकों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा।

आइए जानते हैं कि ये आईपीओ जीएमपी जितना मुनाफा दे पाया या नहीं। Orkla India Share Price: कितने पर हुई लिस्टिंग? ओर्कला आईपीओ ने निवेशकों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। ये आईपीओ 20.10 रुपये प्रति शेयर के मुनाफे पर लिस्ट हुआ है। इससे निवेशकों को केवल 2.75 फीसदी का लाभ मिला। इसका इश्यू प्राइस 730 रुपये प्रति शेयर का था। वहीं ये 750 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है।

कौन से स्टेकहोल्डर्स को मिलेगा पैसा? ऑफर फॉर सेल के तहत ओर्कला एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड और शेयरहोल्डर्स नवास मीरान और फिरोज मीरान अपने शेयर बेच रहे हैं। मौजूदा समय में ओर्कला एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड और नॉर्वेजियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के पास कंपनी की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि नवास मीरान और फिरोज मीरान के पास कंपनी की 5-5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। Orkla India IPO बेसिक डिटेल्स कितना है प्राइस बैंड? कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 695 रुपये से 730 रुपये रखा है। क्या है इश्यू साइज? इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि इस आईपीओ के तहत केवल ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर्स इश्यू होंगे। इसमें फ्रेश इश्यू नहीं है। क्योंकि शेयर्स ऑफर फॉर सेल के तहत जारी होंगे, इसलिए पब्लिक से मिलने वाले पैसे कंपनी को नहीं, स्टेकहोल्डर्स को मिलेंगे।

ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी 2.28 करोड़ इक्विटी शेयर्स जारी करने वाली है। इनकी कुल कीमत 1667 करोड़ रुपये है। क्या है इश्यू स्टकचर? कंपनी के आधा से ज्यादा शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (Qualified Institutional Buyers) के लिए रिजर्व हैं। वहीं 35 फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है। इसके अलावा बाकी के शेयर्स नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (Non-Qualified Institutional Buyers) के लिए है।