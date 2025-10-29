आज खुलेगा Orkla India IPO, ₹88 जीएमपी देख आप भी करने जा रहे हैं निवेश; आनंद राठी से जानें फायदा मिलेगा या नहीं?

नई दिल्ली। ओर्कला इंडिया आज देश के एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक हैं। ये कंपनी मसाले से लेकर रेडी मेड फूड तक बनाती है। ओर्कला इंडिया (Orkla India IPO) एमटीआर और Eastern जैसे फ्रूट ब्रांड की पैरेंट कंपनी है। इस कंपनी का प्रोडक्ट आज घर में उपयोग किया जाता है।

अब ये कंपनी जल्द शेयर बाजार में एंट्री लेगी। वहीं आज इसने प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के जरिए एंट्री ली है। ये आईपीओ ग्रे मार्केट में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 28 अक्टूबर को इसका जीएमपी 88 रुपये चल रहा है। आइए जानते हैं कि इसे लेकर आनंद राठी की रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है?

आनंद राठी ने क्या दी राय आनंद राठी रिपोर्ट में पीई और प्राइस बैंड को देखते हुए इसे फुली प्राइस कहा है। इसके साथ ही इसे लंबे समय के लिए होल्ड करने को कहा है । Orkla India IPO बेसिक डिटेल्स कितना है प्राइस बैंड? कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 695 रुपये से 730 रुपये रखा है। क्या है इश्यू साइज? इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि इस आईपीओ के तहत केवल ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर्स इश्यू होंगे। इसमें फ्रेश इश्यू नहीं है। क्योंकि शेयर्स ऑफर फॉर सेल के तहत जारी होंगे, इसलिए पब्लिक से मिलने वाले पैसे कंपनी को नहीं, स्टेकहोल्डर्स को मिलेंगे।

ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी 2.28 करोड़ इक्विटी शेयर्स जारी करने वाली है। इनकी कुल कीमत 1667 करोड़ रुपये है। क्या है इश्यू स्टकचर? कंपनी के आधा से ज्यादा शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (Qualified Institutional Buyers) के लिए रिजर्व हैं। वहीं 35 फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है। इसके अलावा बाकी के शेयर्स नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (Non-Qualified Institutional Buyers) के लिए है।