बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) बाजार पूंजीकरण (Capitalization) के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण 64.1 अरब डॉलर यानी करीब ₹6 लाख करोड़ पहुंच गया है। इस उपलब्धि के साथ NSE ने जर्मनी के डॉयचे बोर्स एजी और लंदन स्टॉक एक्सचेंज को पीछे छोड़ दिया है।

NSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन 64.1 अरब डॉलर हो गया है, जबकि डॉयचे बोर्स एजी का बाजार पूंजीकरण 63.4 अरब डॉलर और लंदन स्टॉक एक्सचेंज का 62.4 अरब डॉलर है। इस वैश्विक रैंकिंग में NSE से आगे CME ग्रुप 111.6 अरब डॉलर और इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज 99.4 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ पहले और दूसरे स्थान पर हैं।