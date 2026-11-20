बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत का स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) मार्केट कैपिटलाइजेशन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, NSE लिस्टेड एक्सचेंज के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिस्टेड एक्सचेंज बन गया है।

भारत के स्टॉक एक्सचेंज ने मार्केट कैप के हिसाब से हांगकांग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग (HKEX) और अमेरिका के नैस्डैक (Nasdaq) को पीछे छोड़ दिया है। सितंबर में शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद से ही NSE के शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है।

59 अबर डॉलर के पार पहुंचा NSE का मार्केट कैप ताजा मार्केट डेटा के अनुसार, NSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 59.7 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 5.56 लाख करोड़ रुपये) है। इस तरह यह HKEX (लगभग 58.1 अरब अमेरिकी डॉलर) और नैस्डैक (लगभग 57.7 अरब अमेरिकी डॉलर) से आगे निकल गया है।

वैश्विक रैंकिंग में CME ग्रुप 111.05 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (95.5 अरब अमेरिकी डॉलर), डॉयचे बोर्स (लगभग 65 अरब अमेरिकी डॉलर) और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप (लगभग 60.3 अरब अमेरिकी डॉलर) का स्थान है।

कितने पर है NSE का शेयर NSE का शेयर आज यानी 20 नवंबर 2026 को +1.54% बढ़कर 2222.10 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का आईपीओ 24 सितंबर 2026 को BSE पर ₹1,800 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। इसका IPO इश्यू प्राइस ₹1,785 था और 20 नवंबर 2026 को यह लगभग ₹2,226–₹2,251 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था।

इस रिपोर्ट को तैयार किए जाने के समय, NSE के शेयर 2,236.10 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो 47.80 रुपये (यानी 2.18 प्रतिशत) की बढ़त दर्शाते हैं। इस कीमत पर एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिससे यह भारत की नौवीं सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई है।

एक्सचेंज के डेटा के अनुसार, इसने कोटक महिंद्रा बैंक (जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ रुपये है) और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) को पीछे छोड़ दिया है। इस तरह, NSE अब देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में शामिल हो गया है, जिसमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और टेक्नोलॉजी सेक्टर की प्रमुख कंपनियां भी शामिल हैं।

यह घटनाक्रम 24 सितंबर को BSE पर NSE के बहुप्रतीक्षित स्टॉक मार्केट डेब्यू के दो महीने से भी कम समय के भीतर हुआ है। इसके शेयर 1,800 रुपये पर लिस्ट हुए थे, जो 1,785 रुपये के इश्यू प्राइस से 0.84 प्रतिशत अधिक (प्रीमियम) था। बाद में, ट्रेडिंग के दौरान ये शेयर बढ़कर 1,876.70 रुपये तक पहुंच गए थे। एक्सचेंज का 22,561 करोड़ रुपये का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO), 17 से 21 सितंबर के बीच बोली लगाने की अवधि के दौरान 5.69 गुना सब्सक्राइब हुआ। यह इश्यू एक 'ऑफर फॉर सेल' था, जिसके जरिए मौजूदा शेयरधारकों ने अपनी हिस्सेदारी बेची।

1992 में स्थापित हुआ था NSE 1992 में स्थापित, NSE ने 1994 में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अपना कामकाज शुरू किया। यह इक्विटी, डेट, करेंसी, कमोडिटी और डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, यह इंडेक्स और मार्केट-डेटा से जुड़े कारोबार भी चलाता है।