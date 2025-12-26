Language
    नोएडा की कंपनी US-बेस्ड एनकोरा को 1,97,71,58,70,000 रुपये में खरीदेगी, बोर्ड ने दी फंड जुटाने की मंजूरी

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:22 PM (IST)

    नोएडा की टेक कंपनी कोफोर्ज ने अमेरिकी AI इंजीनियरिंग सेवा प्रदाता एनकोरा को $2.35 बिलियन में खरीदने का समझौता किया है। यह अधिग्रहण $1.89 बिलियन के इक् ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के नोएडा की टेक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कोफोर्ज ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। कंपनी ने कहा कि उसने अमेरिका की कंपनी एनकोरा को खरीदने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित इंजीनियरिंग सर्विस देती है।

    नोएडा स्थित यह कंपनी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स एडवेंट इंटरनेशनल और वारबर्ग पिंकस से 2.35 बिलियन डॉलर ( करीब 1,97,71,58,70,000 भारतीय रुपये) के ट्रांजैक्शन में एनकोरा को खरीदेगी।

    Coforge ने कहा कि यह अधिग्रहण लगभग $1.89 बिलियन के इक्विटी शेयरों के प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए फाइनेंस किया जाएगा। एनकोरा के शेयरहोल्डर्स Coforge की इश्यू के बाद की इक्विटी कैपिटल का लगभग 21.25 प्रतिशत हिस्सा रखेंगे।

    बोर्ड ने दी फंड जुटाने की मंजूरी

    इक्विटी शेयरों के अलावा, बोर्ड ने 550 मिलियन डॉलर तक के ब्रिज लोन या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) को भी मंजूरी दी है, जिसका इस्तेमाल एनकोरा के टर्म लोन को चुकाने के लिए किया जा सकता है। QIP की कीमत ट्रांजैक्शन के समय SEBI के नियमों के अनुसार तय की जाएगी।

    कंपनी की बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद जारी एक बयान में कहा गया, "कोफोर्ज द्वारा एनकोरा के अधिग्रहण से $2.5 बिलियन का एक टेक सर्विसेज पावरहाउस बनेगा, जिसके पास AI-आधारित इंजीनियरिंग, क्लाउड और डेटा सर्विसेज में एंटरप्राइज-ग्रेड AI-सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए स्केल और क्षमता दोनों होंगी।"

    बोर्ड ने इसकी भी दी मंजूरी

    कोफोर्ज ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड ने इन्वेस्टर्स को स्पेशल अधिकार देने की मंजूरी दे दी है, जिसमें कंपनी के बोर्ड में दो नॉमिनी डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी में से हर एक में एक नॉमिनी डायरेक्टर की नियुक्ति शामिल है।

    Coforge ने कहा कि यह डील तुरंत उसके हाई-टेक और हेल्थकेयर वर्टिकल्स को बढ़ाएगी, उम्मीद है कि अधिग्रहण के बाद हर एक का रन-रेट लगभग $170 मिलियन तक पहुंच जाएगा। एनकोरा फार्मा, मेडटेक और हेल्थटेक सहित AI-आधारित हेल्थकेयर सॉल्यूशंस के साथ-साथ 11 क्लाइंट रिलेशनशिप भी जोड़ेगी, जिनसे सालाना $10 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू मिलता है, जिससे कुल ऐसे अकाउंट्स की संख्या 45 हो जाएगी।

    क्या करती है एनकोरा?

    कोफोर्ज ने BSE फाइलिंग में बताया कि सिलिकॉन वैली में स्थित एनकोरा, फॉर्च्यून 1000 एंटरप्राइजेज और डिजिटल-नेटिव कंपनियों को AI, क्लाउड और डेटा के क्षेत्र में AI-ड्रिवन इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है।

    सिलिकॉन वैली में स्थापित एनकोरा ने FY25 में $516 मिलियन का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया और FY26 में इसके $600 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें एडजस्टेड EBITDA मार्जिन 19 प्रतिशत रहेगा। कोफोर्ज ने कहा कि उम्मीद है कि यह कंबाइंड बिजनेस इनटैंजिबल्स के अमोर्टाइजेशन के बाद लगभग 14 प्रतिशत के EBITDA मार्जिन पर काम करेगा, और इस डील से कमाई पर कोई नकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

