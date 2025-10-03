शेयर बाजार के लिए 'सुखद' शुक्रवार, Nifty 24900 के पास बंद, बड़ी मंदी के बाद एक्सपर्ट्स को तगड़ी तेजी की उम्मीद

लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन के बाद शेयर बाजार में खरीदारी लौटी है और मार्केट ने 3 अक्तूबर को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। Nifty 24900 के अहम स्तर के पास बंद हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा ने इस क्लोजिंग को बहुत सही बताया है और कहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 25200-25500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।

नई दिल्ली। पिछले कुछ सेशंस से बड़ी गिरावट झेल चुके भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए हैं। खास बात है कि Nifty50 ने 24900 के अहम स्तर के पास क्लोजिंग दी है ऐसे में फिर से इसके 25000 के लेवल पर जाने की संभावना बढ़ गई है। मार्केट में आज तेजी की सबसे बड़ी वजह मेटल शेयरों में भारी खरीदारी रही। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं, पीएसयू बैंक इंडेक्स भी एक फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ क्लोज हुआ।

3 अक्टूबर को मार्केट का टॉप गेनर टाटा स्टील रहा, जो साढ़े 3 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर भी टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल रहे। वहीं, लूजर की लिस्ट में मैक्स हेल्थकेयर, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी समेत अन्य स्टॉक शामिल रहे।

अब बाजार में आगे क्या? मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा ने कहा है कि 3 अक्तूबर को निफ्टी और सेंसेक्स क्लोजिंग बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हुई है। चूंकि, निफ्टी 24900 के अहम स्तरों के पास बंद हुआ है ऐसे में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 25200-25500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।

उन्होंने कहा, "टैरिफ समेत वैश्विक स्तर पर खराब खबरें आने के बावजूद मार्केट में ज्यादा गिरावट हावी नहीं हुई और निफ्टी ने 24600 के स्तरों पर सपोर्ट बनाया और इसी लेवल से 24900 के लेवल तक जाना बाजार की मजबूती को दर्शता है।" अंबरीश बलिगा ने कहा कि मार्केट में अब भी FIIs की शॉर्ट पॉजिशन बनी हुई है इसके बावजूद मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे में जब विदेश निवेशक अपने मंदी के सौदे काटेंगे तो इंडियन मार्केट में और तेजी आ सकती है। सेक्टर के लिहाज से अगले हफ्ते उन्होंने ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में एक्शन देखे जाने की उम्मीद जताई है।