दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 में ये 6 निफ्टी स्टॉक पहुंचे रिकॉर्ड ऊंचाई पर; देखें लिस्ट में कौन-कौन

नई दिल्ली। बजाज फिनसर्व, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक जैसे छह निफ्टी 50 शेयरों ने मंगलवार (20 अक्टूबर) के कारोबारी सत्र के दौरान रिकॉर्ड बढ़त हासिल की है। भारती एयरटेल भारती एयरटेल ने ₹2,057 का इंट्राडे रिकॉर्ड उच्च स्तर हासिल किया। पिछले चार सत्रों में से तीन में इस शेयर में तेजी आई है, पिछले महीने 4.8% की बढ़त के साथ, इस साल अब तक इसकी बढ़त लगभग 30% हो गई है। यह शेयर इस साल निफ्टी 50 के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले शेयरों में से एक रहा है।।

बजाज फिनसर्व बजाज फिनसर्व के शेयरों ने इंट्राडे में ₹2,149.50 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। पिछले आठ कारोबारी सत्रों में से पांच में इस शेयर में तेजी आई है, पिछले महीने 3.5% की बढ़त के साथ और इस साल अब तक लगभग 36% की बढ़त दर्ज की गई है।

HDFC बैंक HDFC बैंक के शेयरों ने इंट्राडे में ₹1,020 का रिकॉर्ड स्तर छुआ, जो इसके पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गया। पिछले छह सत्रों में से पांच में शेयर में बढ़त दर्ज की गई है, पिछले महीने में 4% और इस साल अब तक 13% की बढ़त दर्ज की गई है।

SBI भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के शेयरों ने ₹913.65 का रिकॉर्ड इंट्राडे हाई बनाया, जो 3 जून, 2024 को ₹912 के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया। पिछले आठ कारोबारी सत्रों में से सात में शेयर में तेजी आई है, पिछले एक महीने में 6% की वृद्धि हुई है और इस साल अब तक की इसकी बढ़त 15% तक पहुंच गई है।