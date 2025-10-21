दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 में ये 6 निफ्टी स्टॉक पहुंचे रिकॉर्ड ऊंचाई पर; देखें लिस्ट में कौन-कौन
मंगलवार को बजाज फिनसर्व, SBI, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक जैसे निफ्टी 50 के शेयरों ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई। भारती एयरटेल ने ₹2,057 का इंट्राडे रिकॉर्ड बनाया। बजाज फिनसर्व के शेयरों ने इंट्राडे में ₹2,149.50 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। HDFC बैंक के शेयर भी ₹1,020 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। SBI के शेयरों ने ₹913.65 का रिकॉर्ड इंट्राडे हाई बनाया।
नई दिल्ली। बजाज फिनसर्व, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक जैसे छह निफ्टी 50 शेयरों ने मंगलवार (20 अक्टूबर) के कारोबारी सत्र के दौरान रिकॉर्ड बढ़त हासिल की है।
भारती एयरटेल
भारती एयरटेल ने ₹2,057 का इंट्राडे रिकॉर्ड उच्च स्तर हासिल किया। पिछले चार सत्रों में से तीन में इस शेयर में तेजी आई है, पिछले महीने 4.8% की बढ़त के साथ, इस साल अब तक इसकी बढ़त लगभग 30% हो गई है। यह शेयर इस साल निफ्टी 50 के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले शेयरों में से एक रहा है।।
बजाज फिनसर्व
बजाज फिनसर्व के शेयरों ने इंट्राडे में ₹2,149.50 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। पिछले आठ कारोबारी सत्रों में से पांच में इस शेयर में तेजी आई है, पिछले महीने 3.5% की बढ़त के साथ और इस साल अब तक लगभग 36% की बढ़त दर्ज की गई है।
HDFC बैंक
HDFC बैंक के शेयरों ने इंट्राडे में ₹1,020 का रिकॉर्ड स्तर छुआ, जो इसके पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गया। पिछले छह सत्रों में से पांच में शेयर में बढ़त दर्ज की गई है, पिछले महीने में 4% और इस साल अब तक 13% की बढ़त दर्ज की गई है।
SBI
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के शेयरों ने ₹913.65 का रिकॉर्ड इंट्राडे हाई बनाया, जो 3 जून, 2024 को ₹912 के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया। पिछले आठ कारोबारी सत्रों में से सात में शेयर में तेजी आई है, पिछले एक महीने में 6% की वृद्धि हुई है और इस साल अब तक की इसकी बढ़त 15% तक पहुंच गई है।
ज़्यादातर विश्लेषक इस शेयर को 'खरीदें' की सलाह दे रहे हैं। बैंक ने अभी तक अपने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित नहीं किए हैं।
बजाज फाइनेंस
बजाज फाइनेंस के शेयरों ने इंट्राडे ट्रेडिंग में ₹1,086.50 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और फिर 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। यह लगातार चौथे दिन बढ़त का संकेत था।
पिछले 15 कारोबारी सत्रों में, शेयर में केवल तीन बार गिरावट आई। पिछले एक महीने में यह 8% बढ़ा है और इस साल अब तक 59% की बढ़त दर्ज कर चुका है।
अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज
अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग में ₹8,065 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गएयह लगातार पांचवें दिन की बढ़त थी।
पिछले 13 कारोबारी सत्रों में, शेयर में केवल तीन बार गिरावट आई। पिछले महीने में यह 3.55% और इस साल अब तक 9% बढ़ा है।
