Muhurat Trading Closing: सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली गिरावट, मीडिया-फार्मा सेक्टर चमके; बैंकिंग, IT और रियल्टी ने किया निराश
रविवार को दीवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में भारतीय बेंचमार्क सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, हालांकि बाजार का ...और पढ़ें
HighLights
मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स, निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद
बाजार का रुख सकारात्मक रहा, कई शेयरों में तेजी
इंडिया VIX में उछाल, बढ़ी अस्थिरता
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को दीवाली के विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बेंचमार्क सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। क्लोजिंग ऑक्शन के बाद, बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। सेंसेक्स 28.62 अंक (0.04%) गिरकर 80,999.40 पर आ गया, जबकि निफ्टी 43.95 अंक (0.18%) की गिरावट के साथ 24,986.40 पर बंद हुआ।
बाजार का रुख रहा सकारात्मक
बेंचमार्क सूचकांकों में कमजोरी के बावजूद, बाजार का रुख काफी सकारात्मक रहा। बीएसई पर 4454 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 3,248 शेयरों में तेजी आई, जबकि 954 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी में सन फार्मा और टाटा स्टील सबसे आगे रहे, जबकि मीडिया और फार्मास्युटिकल शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया।
संवत 2083 की शुरुआत के साथ, बैंकिंग, IT और रियल्टी शेयरों में गिरावट देखने को मिली।
इंडिया VIX उछला
रविवार के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान इंडिया VIX 6.01 प्रतिशत बढ़कर 18.52 पर पहुंच गया, जो बाजार में उतार-चढ़ाव की बढ़ती उम्मीदों को दर्शाता है। इस उछाल के साथ ही बेंचमार्क सूचकांकों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला।
क्यों आई तेजी?
मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा: निवेशक और इंस्टीट्यूशन समृद्धि के स्वागत के लिए नए संवत की शुरुआत पर पारंपरिक रूप से शुभ खरीदारी और त्योहारी ट्रेड करते हैं। इससे बाजार खुलने के समय एक सकारात्मक माहौल बनता है, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी के लिए अधिकतर मुहूर्त ट्रेडिंग पॉजिटिव रहते हैं।
अनुकूल मैक्रो और वैश्विक संकेत: हाल ही में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के निवेश, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और त्योहारी सीजन से पहले बने सकारात्मक माहौल ने बाजार की धारणा को मजबूत किया है, जिनका असर आज भी शेयर बाजार पर दिखा।
मजबूत कॉर्पोरेट नतीजों का सहारा: कुछ प्रमुख और बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों (जैसे टाटा स्टील जैसी कंपनियों के मजबूत आंकड़े) ने लार्ज-कैप शेयरों और मुख्य क्षेत्रों (कोर सेक्टर्स) को बुनियादी मजबूती प्रदान की है।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
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