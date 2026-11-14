'खरीदो ये भागेगा...', मोतीलाल ओसवाल ने HAL पर दी BUY की रेटिंग, कहा- 5900 रुपये तक जाएगा ये स्टॉक

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दिग्गज डिफेंस कंपनी HAL पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal बुलिश है। फॉर्म ने इसके तिमाही नतीजों के बाद इसके स्टॉक को लेकर बॉय की रेटिंग दी है और साथ ही एक बड़ा टार्गेट प्राइस भी दिया है।

मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के दूसरी तिमाही के नतीजे उसके अनुमानों के अनरूप रहे। मोतीलाल ओसवाल ने HAL को लेकर अपना सकारात्मक नजरिया बनाए रखा है। उन्होंने HAL की वैल्यू का आकलन कैश फ्लो और भविष्य की कमाई दोनों के आधार पर किया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें HAL की आगे की दिशा पर पूरा भरोसा है।

HAL के शेयरों पर मोतीलाल ओसवाल ने कितने का टार्गेट दिया? मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि HAL को लेकर वह अपने अनुमानों को बरकरार रख रहा है और उसे बॉय 'BUY' (खरीदने) की सलाह को दोहरा भी रहा है। इतना ही नहीं फर्म ने इसके शेयरों को लेकर 5,900 रुपये दिया है। इससे पहले फर्म ने HAL के शेयरों पर 5800 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया था। फर्म ने कहा कि यह टारगेट प्राइस DCF और दो साल आगे की अनुमानित कमाई के 30 गुना (30x) के औसत पर आधारित है।

फर्म के अनुसार HAL 4QFY27 से अपने तेजस Mk1A जेट्स की डिलीवरी शुरू करने की तैयारी कर रहा है और उसके पास GE से मिले 14 इंजन पहले से ही मौजूद हैं। 2.4 लाख करोड़ रुपये (₹2.4 ट्रिलियन) की भारी-भरकम ऑर्डर बुक के साथ, कंपनी के पास भविष्य के लिए काफी काम मौजूद है।