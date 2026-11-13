दिवालिया JP Associates खरीदने वाले अदाणी का बड़ा दांव, ₹3050 करोड़ झोंक किया स्मार्ट मीटरिंग कंपनी का अधिग्रहण

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दिवालिया जेपी समूह को खरीदने वाले भारत के दूसरे सबसे बड़े अरबपति गौतम अदाणी ने फिर से बड़ा दांव चला है। उनकी कंपनी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने स्मार्ट मीटरिंग कंपनी इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिग्रहण कर लिया है।

अदाणी की कंपनी ने यह खरीदारी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) से की। यह अधिग्रहण 3050 करोड़ रुपये में हुआ। क्या करती है इंटेलिस्मार्ट? इस अधिग्रहण से स्मार्ट मीटरिंग के क्षेत्र में अदाणी समूह की कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी। इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली के लिए एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है और देश में कुछ स्मार्ट गैस मीटर भी लगाता है।