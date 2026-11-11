गौतम अदाणी की नेटवर्थ उनके दो बेटों में बांट दी जाए, तो करण और जीत अदाणी कितने अमीर हो जाएंगे?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दिग्गज अरबपति गौतम अदाणी के दो बेटे हैं। एक नाम करण अदाणी है, तो दूसरे का नाम जीत अदाणी। लेकिन अदाणी ग्रुप का बिजनेस 4 बेटे मिलकर संभालते हैं। इसमें प्रणय और सागर का भी नाम शामिल है। प्रणव और सागर गौतम अदाणी के भतीजे हैं। यानी अदाणी ग्रुप के अलग-अलग बिजनेस ये चारों मिलकर संभाल रहे हैं।

अदाणी ग्रुप इन चारों को उत्तराधिकार के रूप में तैयार कर रहा है। यानी अदाणी समूह गौतम अदाणी के दो बेटों करण और जीत अदाणी तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम अदाणी की नेट वर्थ उनके दो सगे बेटों करण और जीत अदाणी में बांट दे तो वो कितने अमीर हो जाएंगे? आइए जानते हैं।

कितनी है गौतम अदाणी की नेट वर्थ? गौतम अदाणी अदाणी समूह के चेयरमैन हैं। यह समूह बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, तथा ग्रीन एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट के अनुसार इस समय गौतम अदाणी की नेट वर्छ 83.9 बिलियन डॉलर है। भारतीय रुपयों में यह करीब 78.5 हजार करोड़ रुपये होगी।नेट वर्थ रोजाना बदलती रहती है।

अदाणी की नेट वर्थ बंटी तो करण और जीत कितने अमीर हो जाएंगे? फोर्ब्स की रियल टाइम ट्रैकिंग बिलेनियर लिस्ट के अनुसार गौतम अदाणी की नेट वर्थ 83.9 बिलियन डॉलर है। इसे अगर दो हिस्सों में बांट दें तो यह 41.95-41.95 बिलियन डॉलर होगी। यानी करण अदाणी को 41.95 अरब डॉलर और जीत अदाणी को 41.95 अरब डॉलर मिलेंगे।