Modern Diagnostic IPO GMP: इस IPO के GMP में भारी उछाल देख पैसा लगाने उमड़े लोग, आज है आखिरी मौका
मॉडर्न डायग्नोस्टिक लिमिटेड का आईपीओ (Modern Diagnostic IPO GMP) आज, 2 जनवरी को बंद हो रहा है। इसे अब तक कुल 58.95 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें ख ...और पढ़ें
नई दिल्ली। Modern Diagnostic IPO GMP: मॉडर्न डायग्नोस्टिक लिमिटेड के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Modern Diagnostic IPO GMP) आज, शुक्रवार, 2 जनवरी को बंद होने जा रहा है। 36.89 करोड़ रुपये के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 85 रुपये से 90 रुपये के बीच का है। शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन सुबह 10:40 बजे तक, आईपीओ को कुल 58.95 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जिसमें 27,31,200 शेयरों के मुकाबले 16,09,98,400 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं।
इसकी रिटेल सेगमेंट को 61.00 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि गैर-संस्थागत निवेशक (एनआईआई) कोटा को 120.98 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) श्रेणी को 8.95 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।
जीएमपी बाजार की भावनाओं पर आधारित होता है और इसमें लगातार बदलाव होता रहता है। 'ग्रे मार्केट प्रीमियम' निवेशकों की इश्यू प्राइस से अधिक भुगतान करने की तत्परता को दिखाता है।
मॉडर्न डायग्नोस्टिक आईपीओ
मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड 36.89 करोड़ रुपये के बुक-बिल्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के साथ प्राइमरी मार्केट में प्रवेश कर रही है। इस इश्यू में लगभग 0.41 करोड़ इक्विटी शेयरों का प्योर फ्रेश इश्यू शामिल है, जिसमें ऑफर फॉर सेल का कोई कंपोनेंट नहीं है।
आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ और 2 जनवरी, 2026 को बंद होगा। अलॉटमेंट का आधार 5 जनवरी को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, जबकि कंपनी 7 जनवरी, 2026 को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करेगी।
कितना है प्राइस बैंड
शेयर निर्गम के लिए मूल्य सीमा 85 रुपये से 90 रुपये प्रति शेयर निर्धारित की गई है। निवेशक 1,600 शेयरों के लॉट में आवेदन कर सकते हैं। मूल्य सीमा के ऊपरी सिरे पर, खुदरा निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश 2.88 लाख रुपये है, जो 3,200 शेयरों के बराबर है। उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों (एचएनआई) के लिए न्यूनतम आवेदन तीन लॉट, यानी 4,800 शेयर, यानी 4.32 लाख रुपये है।
बीलाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर के रूप में कार्य कर रही है, जबकि एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को मार्केट मेकर नियुक्त किया गया है।
मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर के बारे में
1985 में स्थापित मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड भारत में एक डायग्नोस्टिक चेन संचालित करता है, जो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। कंपनी व्यक्तिगत रोगियों और संस्थागत ग्राहकों दोनों को घर पर नमूना संग्रह, डिजिटल रिपोर्ट वितरण और अनुकूलित डायग्नोस्टिक पैकेज जैसी सेवाएं प्रदान करती है।
वित्तीय मोर्चे पर, कंपनी ने स्थिर वृद्धि दर्ज की, जिसमें राजस्व में 15% की वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2025 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कर के बाद लाभ में 55% की वृद्धि हुई।
(डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
