खुल गया Meesho IPO, GMP और ब्रांड देख आ रहा है लालच, ब्रोकरेज से जानें खरीदें या नहीं?

नई दिल्ली। मीशो आईपीओ (Meesho IPO) ने प्राइमरी मार्केट में एंट्री ले ली है। ये आईपीओ 3 दिसंबर को खुलकर 5 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी अपने आईपीओ के जरिए 5,421.20 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। मीशो आईपीओ खुलने से पहले ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम (IPO GMP) अच्छा खासा दर्ज किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप भी ब्रांड और जीएमपी को देख इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं, तो इससे पहले जान लें कि ब्रोकरेज फर्म एंजेल वन इसे लेकर क्या सलाह दे रही है खरीदें या नहीं? अगर आपको ये तय करना है कि कोई आईपीओ आप खरीद सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको आईपीओ की बेसिक जानकारी से लेकर कंपनी की बेसिक जानकारी तक जानना जरूरी है। इसके साथ ही अलग-अलग ब्रोकरेज फर्म और एक्सपर्ट इसे लेकर क्या सलाह दे रहे हैं।