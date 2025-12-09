Meesho Share Price: कितने पर हो सकती है लिस्टिंग, GMP ने जगाई निवेशकों की उम्मीद; कितना मिलेगा फायदा?

नई दिल्ली। ब्रांड और जीएमपी (IPO GMP) की वजह से मीशो आईपीओ (Meesho IPO) निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है। मीशो आईपीओ ने ग्रे मार्केट (Meesho IPO GMP) में शानदार प्रदर्शन किया। ये आईपीओ कल यानी 10 दिसंबर को शेयर बाजार में एंट्री लेगा। जीएमपी को देखते हुए सभी निवेशकों को इससे बेहतरीन लिस्टिंग (Meesho Share Price) की उम्मीद है।

सबसे पहले जानते हैं कि मीशो कितने पर लिस्ट हो सकता है। इसके साथ ही निवेशकों को इससे कितना मुनाफा मिलने की उम्मीद है? Meesho Share Price: कितने पर होगी लिस्टिंग? लिस्टिंग से एक दिन पहले ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी 35 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। जीएमपी को देखते हुए ये मीशो लगभग 32 फीसदी मुनाफे के साथ 146 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हो सकता है। इसका इश्यू प्राइस 111 रुपये प्रति शेयर है। हालांकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ता-घटता रहता है।