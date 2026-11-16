Mahanadi Coalfields IPO: महानदी कोलफील्ड्स का जीएमपी अभी से दे रहा प्रॉफिट का संकेत, 19 नवंबर को खुलेगा आईपीओ

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने अपने 8,981 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 129-136 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। ओडिशा स्थित महानदी कोलफील्ड्स के सोमवार को जारी पब्लिक एलान के अनुसार, इसका आईपीओ 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा।

बड़े (एंकर) निवेशक कब कर पाएंगे आवेदन? महानदी कोलफील्ड्स के आईपीओ में बड़े (एंकर) निवेशक 18 नवंबर को बोली लगा पाएंगे। कंपनी के अनुसार, यह आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है। इसके तहत प्रमोटर कोल इंडिया 66.18 करोड़ शेयर बेचकर अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी कम करेगी।

कंपनी को नहीं मिलेगा कोई पैसा इश्यू पूरी तरह ओएफएस होने के कारण एमसीएल को आईपीओ से कोई राशि नहीं मिलेगी। पूरी राशि शेयर बेचने वाली कंपनी कोल इंडिया के पास जाएगी। कंपनी का शेयर 27 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हो सकता है। कोल इंडिया देश के घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है।